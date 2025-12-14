Ancelotti le aconseja que salga del Real Madrid si sigue Xabi Alonso o no irá al Mundial

Carlo Ancelotti no suele dar consejos a la ligera, y menos cuando se trata de decisiones que pueden marcar una carrera. El técnico italiano, con amplio peso en el vestuario blanco y gran ascendencia internacional, ha advertido a Rodrygo Goes: si Xabi Alonso continúa al frente del Real Madrid, lo mejor para su futuro es salir. El mensaje es claro y directo, con un argumento de peso añadido: si sigue siendo suplente, el Mundial corre serio peligro.

Rodrygo no entra en los planes estructurales de Xabi Alonso. Desde el inicio de la temporada ha vivido en un segundo plano, primero por la llegada de Mastantuono, que le restó protagonismo en banda, y ahora por la apuesta del entrenador por un sistema con dos delanteros, donde Mbappé y Vinícius son intocables. El brasileño ha quedado atrapado entre esquemas y jerarquías.

El City como reivindicación ignorada

El extremo respondió donde mejor sabe hacerlo: en el campo. Ante el Manchester City en Champions, Rodrygo firmó una gran actuación y marcó un gol decisivo, aunque el Madrid acabó cayendo por 1-2. Fue uno de los pocos que agitó el partido, atacó espacios y generó peligro constante. Sin embargo, ni siquiera esa noche sirvió para cambiar su estatus.

Los números reflejan su temporada irregular: 32 partidos oficiales, 7 goles y 5 asistencias, con muchos minutos desde el banquillo y poca continuidad como titular. Para un jugador de su perfil y edad, el estancamiento empieza a ser preocupante, especialmente con la cita del Mundial 2026 en el horizonte.

Mercado abierto y futuro en juego

Ancelotti cree que Rodrygo necesita sentirse importante y tener galones. Por eso le aconseja valorar una salida si Xabi Alonso sigue. El PSG aparece como un destino serio, donde podría ocupar un rol protagonista en ataque, y la Premier League también llama a su puerta, con varios clubes dispuestos a apostar fuerte por él.

Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2028, por lo que el club no está obligado a vender, pero sí sabe que retener a un jugador descontento puede ser contraproducente. El brasileño quiere triunfar de blanco, pero también sabe que el tiempo y el Mundial no esperan.