Ancelotti y Zidane no mentían y Xabi Alonso lo confirma, no sirve para el Real Madrid

Dani Ceballos volvió a tener una oportunidad grande con la camiseta del Real Madrid y volvió a desaprovecharla. Ante el Manchester City, en un partido de máxima exigencia europea, apenas se le vio, pasando de puntillas por un encuentro que pedía personalidad, criterio con balón y capacidad para asumir responsabilidades.

El veredicto empieza a ser unánime en el club: no es un jugador para el Real Madrid, algo que ya dejaron claro en su día Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, y que ahora ratifica Xabi Alonso.

Un historial que pesa demasiado

La trayectoria de Ceballos en el Real Madrid siempre ha estado marcada por la desconfianza de sus entrenadores. Con Ancelotti, tanto en su primera como en su segunda etapa, jugó muy poco y casi siempre en contextos secundarios. Para el técnico italiano nunca fue una pieza fiable para el centro del campo titular. Con Zinedine Zidane, el mensaje fue aún más contundente. El francés regresó al banquillo en marzo de 2019 y ese mismo verano Ceballos salió cedido al Arsenal. No volvió hasta la temporada 2021-22, cuando Zidane ya no estaba. Un detalle que explica mucho. Zidane nunca lo consideró un jugador válido para su proyecto.

Ahora, con Xabi Alonso, la historia se repite. El tolosarra le ha dado minutos puntuales, pero cuando ha llegado el momento de la verdad, como ante el City, Ceballos no ha respondido. Ni ritmo, ni influencia, ni liderazgo.

Números discretos y salida en el horizonte

Esta temporada, los números de Ceballos reflejan su rol residual: pocos minutos, escasa continuidad y nula incidencia en los partidos grandes. No ha marcado diferencias ni en Liga ni en Champions, y ha sido superado claramente por compañeros más jóvenes y dinámicos en la rotación.

Su situación contractual también invita a una salida. Ceballos tiene contrato hasta junio de 2027, pero en el club ya se valora seriamente buscarle una salida el próximo verano. No es intocable ni mucho menos, y su salario medio facilita una operación. Las opciones pasan por LaLiga o el extranjero, con equipos de perfil medio-alto donde pueda tener protagonismo real. En el Real Madrid, el mensaje es claro: ya tuvo todas las oportunidades posibles. Ancelotti y Zidane no mentían. Xabi Alonso simplemente lo ha confirmado.