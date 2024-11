Ancelotti le ha pedido que cambie la actitud porque, ahora mismo, resta más que suma en el Real Madrid

El Real Madrid no está viviendo una situación fácil esta temporada. La gran plaga de lesiones que está afectando al equipo y la lucha de egos en el vestuario está dificultando el trabajo de Carlo Ancelotti. El técnico italiano, muy criticado, se ha cansado de la actitud de un jugador importante y le ha pedido un cambio de comportamiento o tomará medidas drásticas en los próximos partidos.

Es el caso de Fede Valverde, uno de los futbolistas con más carácter y a la vez una pieza clave en el centro del campo del Madrid. Ancelotti lo sabe y, por eso, ha hablado con él y le ha pedido un cambio, ya que ahora mismo resta más que suma para los intereses colectivos del equipo. Si Valverde no mejora, el entrenador italiano lo quiere fuera y ya habría pensado en un posible treque con un equipo europeo.

Ancelotti y Valverde, enfrentados

Ancelotti está molesto con cómo se está comportando el uruguayo en los entrenamientos y durante los enfrentamientos y no está dispuesto a aceptarlo. Aun así, Valverde también no está a gusto con su entrenador y ha sido uno de los futbolistas más críticos con él, especialmente por su estilo de juego y en las posiciones que tiene que jugar. El malestar del mediocampista se debe a que Ancelotti lo colocó como extremo derecho en el partido contra el Milan, una posición completamente desconocida para él.

Como era la primera vez que jugaba ahí, el uruguayo realizó un mal primer tiempo y el técnico italiano decidió cambiarlo al descanso, hecho que molestó aún más al jugador y a su entorno. Ancelotti aseguró en rueda de prensa que el cambio era por molestias físicas de Valverde, pero personas cercanas a él lo desmintieron rotundamente. El uruguayo no está cómodo en el terreno de juego con las decisiones que toma su entrenador.

Nueva posición

Con las inoportunas lesiones que tuvo el Madrid en el duelo contra Osasuna y que dejaron a la defensa muy dañada, Ancelotti no tuvo más remedio que poner a Valverde de lateral derecho en sustitución de Lucas Vázquez. Así, el uruguayo tuvo que salir al rescate de su equipo en una nueva posición que no es la suya y que hace tiempo que no juega; el sitio natural del futbolista es en el pivote defensivo, pero no puede disponer de minutos ahí.