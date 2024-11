Fede Valverde es uno de los jugadores más críticos con Ancelotti

La situación crítica que está viviendo el Real Madrid está afectando a muchos estamentos. Uno de los más criticados está siendo Carlo Ancelotti y su falta de recursos tácticos para poder afrontar los partidos. Además, los jugadores están empezando a cansarse del técnico italiano y de sus decisiones. Uno de ellos sería Fede Valverde, y es que el uruguayo es uno de los más críticos con su entrenador.

El mediocampista no está a gusto con el rol que está teniendo en el conjunto blanco esta temporada. Valverde está jugando prácticamente de extremo, una posición que no es la suya y donde no puede desplegar sus armas como quiere. De hecho, en el partido contra el AC Milan, no apareció para nada en la primera mitad y tampoco ayudó en defensa a Lucas Vázquez para parar a Rafael Leão.

Cambiado al descanso

En ese sentido, y viendo su ineficacia, Carlo Ancelotti decidió cambiar al uruguayo en el descanso, hecho que enfadó aún más al jugador. Valverde no puede jugar como él desea con el estilo de juego del técnico italiano y esto le está perjudicando mucho. Al mediocampista le gusta correr a campo abierto y no puede hacerlo bajo las órdenes de su entrenador, que le está poniendo en otras partes del campo.

Además, el hecho de haber sumado un miembro más en ataque, como es Kylian Mbappé, ha hecho que Jude Bellingham haya tenido que bajar más al centro del campo y ocupe la posición de un Valverde que ya no tiene sitio como antes para moverse por el campo. Por otro lado, la falta de efectivos y recambios para los jugadores más importantes hace que estos lo jueguen todo, por lo que el uruguayo parece muy cansado los últimos partidos.

Su mujer explota en las redes

Después del cambio de Valverde al descanso en el partido contra el AC Milan, su mujer explotó en las redes sociales contra Ancelotti por su acción y por no poner al uruguayo en su posición natural. de pivote en el centro del campo, y no de extremo. Sin embargo, el técnico italiano no lo quiso calificar como un cambio táctico, sino más bien físico, ya que Valverde tenía problemas en la espalda.