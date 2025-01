Ancelotti lo mete en la nevera y no volverá a ser titular con el Real Madrid

El Real Madrid está teniendo muchos problemas en defensa esta temporada. Las graves lesiones que ha sufrido el equipo durante el curso y la falta de planificación durante el pasado verano para reforzar la retaguardia han hecho que Carlo Ancelotti haya tenido que usar parches para poder poner un once de garantías sobre el césped. Eso ha conllevado a colocar centrocampistas en posiciones defensivas y llamar a jugadores del filial.

En ese sentido, uno de los futbolistas que el italiano ha usado en una demarcación que no es la suya es Aurelien Tchouameni, y como no es su posición natural, el francés está recibiendo muchas críticas. Una de las opciones que tendría el entrenador para evitar ponerlo es alinear a Raúl Asencio, del filial, como ha hecho en algunos partidos, pero el técnico ya le ha comunicado que solo jugará en enceuntros que no sean importantes.

Ancelotti mete en la nevera a Asencio por su falta de experiencia

Ancelotti prefiere a jugadores experimentados, especialmente en zonas defensivas. Aunque Antonio Rüdiger ya cumple perfectamente ese papel y podría suplir sin ningún tipo de problema la falta de experiencia de alguien como Asencio, el dirigente blanco sigue pensando en que esa falta de maduración acabará perjudicando al equipo, especialmente en los enfrentamientos donde el Madrid se juegue grandes cosas.

Por eso, el italiano le ha hecho saber al canterano que solo le pondrá en el once inicial en partidos que no sean muy transcendentales, como en algunos de Liga ante equipos de bajo nivel, pero mientras el conjunto madrileño se esté jugando algo importante, preferirá a Tchouameni de central, aunque no sea su posición natural, antes que a un defensa sin experiencia como es Asencio, ya que se encuentra en su primer año como profesional en el primer equipo.

Alaba, el comodín del italiano

Además, David Alaba ya tiene el alta médica y ya ha disputado sus primeros partidos desde la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de 2023, pero el austríaco aún no está al 100% físicamente y los servicios médicos han recomendado que vaya poco a poco, jugando en pequeños segmentos. Por lo tanto, aún no es una opción para Ancelotti de cara a los duelos importantes.