Ancelotti lo quiere fuera del Real Madrid porque es un jugador tóxico

A pesar de que Carlo Ancelotti no tiene el futuro asegurado en el banquillo del Santiago Bernabéu, el italiano está planificando la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y en sus peticiones, ha dejado claro que un jugador de la plantilla tendrá que abandonar el equipo por su comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya que es un futbolista tóxico para sus compañeros.

Se trata de Endrick, el joven atacante que aterrizó el pasado verano en la capital española por 60 millones de euros. Fue una de las grandes apuestas personales de Florentino Pérez, pero el exdelantero del Palmeiras no ha empezado con buen pie su primer curso en el Madrid y Ancelotti ya le ha puesto la cruz para que se busque una salida definitiva. No entra en los planes del entrenador y no lo pondrá a jugar.

Endrick, sentenciado por Ancelotti

El brasileño tuvo un gran debut en el Santiago Bernabéu, marcando un gol pocos minutos después de entrar, y en los siguientes encuentros tenía sus oportunidades en la segunda parte, pero su primer año en el Madrid ha ido de más a menos, hasta el punto de quedarse relegado en el banquillo en prácticamente todos los partidos sin tener opciones serias de entrar al campo.

Ancelotti ha dicho por activa y por pasiva que se tiene que ganar los minutos, y como no lo está haciendo, ya que no se está esforzando en los entrenamientos, le ha puesto la cruz definitivamente. Además, el delantero se ha quejado del técnico a sus compañeros y también a Florentino, con quien tiene buena relación, hecho que no ha gustado nada al entrenador, que ya tiene mucha experiencia para gestionar estos casos.

El posible futuro del brasileño

Por lo tanto, viendo que Endrick no va a tener muchos más minutos esta temporada en el Madrid, es posible que la dirección deportiva le busque un destino como cedido para que pueda crecer como futbolista, ya que aún no se quieren desprender de él. Los blancos creen que lo mejor sería que se quedara en la Liga y se adaptase aún más en la competición doméstica.

Hay algunos equipos españoles que ya están interesados en él, pero la última decisión la tendrá Florentino, que también discutirá con el jugador su futuro. Si los dos ven que lo mejor es una salida de unos meses para que pueda jugar, se irá cedido.