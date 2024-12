Ancelotti margina a un mimado de Florentino Pérez porque considera que no tiene nivel para el Real Madrid

Real Madrid ganó 4-2 a Sevilla en el Santiago Bernabéu y quedó a una unidad del Atlético de Madrid, el actual puntero de LaLiga. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ratificó que está atravesando su mejor momento desde el inicio de la temporada y no tuvo problemas para superar al equipo andaluz. Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Federico Valverde y Rodrygo. Por parte del conjunto visitante marcaron Isaac Romero y Dodi Lukebakio.

Para este encuentro, Ancelotti hizo algunos cambios en el once inicial para que descansaran los jugadores que terminaron fatigados después de disputar la final del Mundial de Clubes 2024 ante el Pachuca de México. Sin embargo, lo llamativo de la jornada fue que, nuevamente, Endrick no tuvo minutos dentro del campo de juego. A esta altura, su futuro en el Real Madrid es una verdadera incógnita. Aunque es uno de los mimados de Florentino Pérez, no sería descabellado que la directiva lo ceda a otro club para que pueda demostrar su talento.

Florentino Pérez define su futuro

Endrick llegó al conjunto blanco en junio de 2024 y fue presentado como una de las grandes joyas del fútbol brasileño. Al inicio de la temporada, el talentoso futbolista de 18 años ingresó en varios partidos y tuvo la suerte de anotar su primer gol ante el Real Betis. Por aquel entonces, Ancelotti manifestó en varias oportunidades que, si mantenía ese nivel, más temprano que tarde iba a ganarse un lugar importante en la plantilla.

A pesar de las lesiones que sufrieron Rodrygo, Vinícius y hasta el propio Mbappé, el rol de Endrick se ha reducido cada vez más, al punto de que ya ni siquiera juega los minutos basura. Esto representa una verdadera prueba de carácter y paciencia para el joven delantero, ya que tiene todas las condiciones para jugar en el merengue, pero necesita oportunidades para demostrarlo. Florentino Pérez será quien deba decidir si continúa en la plantilla o lo cede a otro club.

Real Madrid supera al Barça

Con el triunfo ante el Sevilla, el conjunto de la capital española superó a su eterno rival, el FC Barcelona, por primera vez en lo que va del campeonato. En caso de que gane su partido pendiente ante el Valencia, el equipo de Ancelotti le sacará 4 puntos de ventaja. Esto era algo impensado hace un par de fechas, considerando el alto nivel que estaba mostrando el conjunto de Hansi Flick y los problemas futbolísticos que arrastraba el Real Madrid.