Ancelotti pide a Florentino Pérez que lo regale o lo venda porque no tiene nivel Real Madrid

El Real Madrid está sufriendo esta temporada un rendimiento muy bajo de algunos jugadores, especialmente en zonas defensivas. La retaguardia no está teniendo mucha suerte este curso con lesiones constantes de piezas importantes del equipo y, además, algunos futbolistas están dejando un nivel muy bajo en los terrenos de juego. Por eso, Carlo Ancelotti está decidido a actuar.

El técnico italiano le ha pedido a Florentino Pérez que dé salida a un defensa porque no tiene la calidad suficiente para vestir la camiseta del Madrid. Es el caso de Fran García, quien no ha logrado consolidarse en el lateral izquierdo y el canterano ya se encuentra en el mercado porque no tiene sitio en la plantilla del futuro del conjunto blanco. El jugador ya lo sabe y hará las maletas.

Ancelotti no quiere a Fran García

Aunque el madrileño está teniendo minutos en la banda izquierda, es porque Ancelotti tampoco confía en Ferland Mendy y no tiene más remedio que colocar a Fran García de titular. Aun así, el objetivo sigue siendo la salida de ambos futbolistas y un cambio radical en el lateral izquierdo, ya que no están demostrando que tengan el nivel suficiente para poder jugar en el Madrid.

Los blancos están peinando el mercado para reforzar esa posición, y aunque el objetivo prioritario para la próxima temporada es Alphonso Davies, los últimos rumores apuntan a que el canadiense podría acabar renovando por el Bayern de Múnich. Por lo tanto, la dirección deportiva deberá buscar otras alternativas, pero el club quiere que estas sean de futbolistas de mucha calidad.

Una opción en Italia

Un jugador que el Madrid está valorando es Federico Di Marco, uno de los mejores jugadores del Inter. Ancelotti habría propuesto su nombre, ya que se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo en Italia, pero está por ver si su equipo lo dejará marchar. El italiano encajaría perfectamente en los planes que tiene el club blanco para el lateral izquierdo, pero no sería una operación sencilla y podría costar mucho dinero.

Por lo tanto, antes de acometer un fichaje de este estilo, Florentino Pérez esperará a una respuesta definitiva de Davies. Si finalmente el lateral renueva con los alemanes, el Madrid se lanzará al mercado a por otro futbolista de calidad para la banda izquierda, y Di Marco podría tener todos los números para recalar en el Santiago Bernabéu.