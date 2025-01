Ancelotti pide a Florentino Pérez que lo venda o lo regale, pero Xabi Alonso lo quiere en el Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene claras sus ideas sobre los jugadores con los que cuenta y los que no en el Real Madrid. Y a pesar de que algunos futbolistas salen al terreno de juego y lo hacen bien, si el técnico italiano les ha puesto la cruz, su rendimiento no ayudará a que puedan tener más minutos sobre el campo. Uno de los casos es el de Endrick, el joven brasileño que no está contando mucho para el entrenador.

Aunque cuando tiene tiempo de juego, como pasó contra el Celta de Vigo en la Copa del Rey, lo hace bien, ya que marcó dos goles en la prórroga para ayudar a la clasificación del club blanco a cuartos de final, la situación con el atacante sigue siendo la misma entre Ancelotti y él: no va a jugar prácticamente nada y solo lo hará con el partido resuelto. Por eso, el italiano lleva pidiéndole tiempo a Florentino Pérez una salida, pero su sucesor se niega.

Ancelotti quiere a Endrick fuera, Xabi Alonso no

Con total probabilidad, esta será la última temporada de Ancelotti en el Madrid. Por eso, el presidente ya está trabajando en su sustituto y Xabi Alonso tiene todos los números para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Tanto el máximo mandatario blanco como el técnico vasco ya están planificando la hoja de ruta del equipo del próximo año y, en ella, está Endrick.

El de Tolosa quiere que el brasileño se quede porque piensa que puede ser uno de los atacantes de futuro del conjunto madrileño. Por eso, quiere verlo en acción en los entrenamientos y darle las oportunidades que el entrenador italiano no le ha estado dando esta temporada. Alonso piensa que el joven delantero tiene todas las cualidades para ser una pieza importante arriba.

La poca participación del brasileño

Endrick solo ha podido disputar 315 minutos esta campaña, y porque 131 han sido en la Copa del Rey, donde el jugador ha podido disfrutar de más tiempo en la primera ronda contra un rival modesto. Aun así, en Liga no se acerca ni a un partido completo jugado y en la Champions lo supera por bien poco, lo que demuestra la poca confianza que tiene Ancelotti en él.