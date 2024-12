Ancelotti pidió su salida inmediata del Real Madrid por indisciplina

Carlo Ancelotti está viviendo una situación complicada en el Real Madrid. El italiano no está cuajando una buena temporada y con toda probabilidad va a ser la última en el banquillo del Santiago Bernabéu. Aun así, el entrenador legendario quiere acabar por todo lo alto y quiere hacer cambios en el mercado de enero para acabar bien el curso y tener opciones de ganar algún título.

En ese sentido, ya tiene una lista de bajas de cara a invierno y hay un jugador marcado en rojo para su salida: Endrick. El delantero brasileño no cuenta nada para Ancelotti y el italiano lo quiere echar por indisciplina, ya que no se esfuerza en los entrenamientos y su rendimiento está siendo pésimo, tanto en el terreno de juego como en el vestuario. Como no juega, su comportamiento está siendo muy malo.

Ancelotti quiere echar a Endrick

El entrenador blanco le quiere dar oportunidades, pero cada vez que sale al campo o lo ve actuar en los entrenamientos cambia de parecer en un momento. La actitud del joven atacante está siendo pésima y Ancelotti no lo aguanta más. Le ha pedido a Florentino Pérez que el futbolista tiene que buscarse un nuevo equipo a partir de enero, porque la situación ya no tiene marcha atrás.

Sin embargo, Endrick tiene fama de chivato y de contarle todo lo que pasa en el vestuario al presidente, por lo que está por ver si el máximo mandatario del conjunto madrileño va a querer la salida del brasileño. El jugador es el niño bonito de Florentino y su gran apuesta el pasado verano después de pagar 60 millones de euros por un chaval de 18 años, por lo que no hay nada seguro.

Endrick tiene dudas

Por otra parte, el futbolista tiene dudas de lo que hacer en el mercado de invierno. Ancelotti ha pedido su marcha, pero el joven delantero sabe que el técnico italiano se irá a final de temporada y está pensando en quedarse aunque no vaya a jugar en los últimos meses de competición. Con un entrenador nuevo el próximo año, Endrick cree que podrá luchar justamente por minutos y ser importante en el equipo.