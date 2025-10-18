Ancelotti tenía razón, no sirve, Xabi Alonso le pone la cruz en el Real Madrid

En el vestuario del Real Madrid han comenzado a correr los primeros análisis del nuevo ciclo bajo Xabi Alonso, y uno de los más salientes es el de Fran García. El lateral izquierdo español, que había sido uno de los jugadores con mayor proyección en la plantilla, ha pasado de estar en la confianza de Ancelotti a quedar prácticamente fuera del radar en cuestión de semanas.

Ancelotti, en su última etapa, ya había manifestado sus dudas sobre que Fran García tuviera el nivel físico, táctico o técnico necesario para sostenerse en un club tan exigente como el Madrid. Ahora, Alonso parece coincidir plenamente. Bajo su mando, Fran García apenas ha acumulado 22 minutos en lo que va de temporada, según fuentes de El Nacional. En paralelo, Álvaro Carreras ha jugado todos los minutos posibles y se ha convertido en indiscutible para el nuevo cuerpo técnico.

¿Qué le ha pasado a Fran y por qué el relevo es Carreras?

El proceso de sustitución no ha sido casualidad. La llegada de Carreras por 50 millones de euros retrata la apuesta del club por una solución de futuro y de presente en el carril zurdo. Xabi Alonso, que adjudica gran parte de los fichajes, tenía claro el perfil que quería: intensidad, recorrido, proyección ofensiva y capacidad para adaptarse al sistema. García, aunque cumplió en momentos puntuales, no ha logrado mantener el nivel ni la regularidad esperada.

Además, el cambio de ciclo ha exigido de los jugadores una mayor predisposición defensiva y táctica. Fran García ha tenido momentos brillantes, pero no ha demostrado aún consistencia. Carreras, por su parte, ha respondido con actuaciones destacadas y parece responder mejor al plan del entrenador.

La realidad del momento: de confianza a casi absoluta marginación

La conclusión en el entorno es que este episodio es un "caso real" del efecto Alonso: no importa la edad, la historia o la promesa, lo que cuenta es la entrega y el rendimiento. Fran García podría ir camino de una salida en el próximo mercado o al menos de convertirse en alternativa. Por ahora, el mensaje es claro: alguien tomó la decisión y el cambio ya está en curso.