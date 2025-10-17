Fran García sigue en el Real Madrid, aunque no lo parezca, no juega; Florentino Pérez lo cambiará por 22 kilos

Fran García está viviendo, de nuevo, una temporada muy complicada en el Real Madrid. La llegada de Álvaro Carreras le ha obligado a quedarse en el banquillo de manera permanente, teniendo en cuenta que el nuevo fichaje se ha erigido con la titularidad de manera indiscutible, por lo que el bolañego se ha tenido que resentir con tener la opción de jugar solo cuando él no esté.

Sin embargo, el Madrid le ha colocado en la rampa de salida y podría acabar abandonando el conjunto blanco el próximo verano, ya que la dirección deportiva quiere hacer cambios destacados en la defensa. Y ahí, entraría, Nathaniel Brown, jugador del Eintracht de Frankfurt y una de las grandes promesas del fútbol alemán por el que Florentino Pérez estaría dispuesto a pagar 22 millones de euros.

El Madrid podría fichar a Nathaniel Brown como sustituto de Fran García

A sus 21 años, el defensa se ha consolidado en Alemania gracias a su madurez y su polivalencia, ya que puede jugar como lateral o central, destacando por su fuerza, su velocidad y su precisión en el pase, aspectos de su juego que podrían irle muy bien al Madrid. Xabi Alonso habría dado el visto bueno a su llegada si un lateral izquierdo como Fran García acabase saliendo del club.

El conjunto blanco lleva tiempo siguiendo al futbolista del Eintracht y lo consideran una oportunidad estratégica, ya que Nathaniel Brown representa el tipo de jugador que es joven, disciplinado y con mucho potencial de cara al futuro. Además, su valor de mercado, unos 22 kilos, lo consideran una cifra asumible por cómo de inflado está el mercado y el margen de crecimiento que tiene.

El defensa del Eintracht de Frankfurt interesa mucho al conjunto blanco

Por lo tanto, Fran García podría estar abocado a una salida del Madrid si acabase llegando Brown el próximo verano. A pesar de que el canterano está bien visto en los ojos de Alonso, el tolosarra cree firmemente que se necesita un refuerzo considerable en esa posición, por lo que tanto él como Ferland Mendy podrían marcharse de la entidad madrileña el año que viene.