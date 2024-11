Ancelotti tiene un caso muy preocupante dentro del vestuario del Real Madrid

El Real Madrid está teniendo muchos problemas esta temporada, ya sean por las graves lesiones que está sufriendo el equipo en la zona defensiva o por la lucha de egos que hay en el vestuario. Además, los jugadores que no tienen muchos minutos bajo Carlo Ancelotti están perdiendo el optimismo y la implicación y el técnico italiano tiene una situación muy complicada.

Uno de los casos es Endrick, el joven brasileño de 18 años que llegó este mismo verano de Brasil. El delantero venía con una proyección increíble y con ganas de comerse al mundo y, de hecho, tuvo un muy buen debut en el Santiago Bernabéu, marcando un buen gol a los pocos minutos de entrar, pero su participación en los partidos ha ido decayendo mucho y ahora cuenta muy poco para Ancelotti.

Problemas con Endrick

El brasileño estuvo cinco partidos consecutivos sin pisar el terreno de juego antes de ver minutos en el último partido contra Osasuna. El entrenador italiano no cuenta con él y aunque el Madrid necesite marcar goles, Endrick no sale al campo. Aun así, el jugador no quiere sufrir lo mismo que le pasó a Vitor Roque, su compatriota, en el FC Barcelona. El brasileño no jugó prácticamente nada en el Barça y tuvo que irse a otro equipo.

Ahora, en el Betis, Vitor Roque está siendo titular y volviendo a disfrutar del fútbol. En Barcelona quedó relegado al banquillo y finalmente le pidieron que se vaya porque no tenía sitio. Aunque Endrick va por el mismo camino, el brasileño quiere quedarse en el Real Madrid y hará todo lo posible para volver a convencer a Carlo Ancelotti de que tiene un sitio en la delantera blanca.

A esperar su oportunidad

En ese sentido, Endrick va a esperar su oportunidad en el Madrid. Sabe que lo hizo muy bien en el principio de temporada y va aprovechar todas las ocasiones que le dé Ancelotti para entrar al campo. También es verdad que solo tiene 18 años y le queda mucho futuro por delante, pero el brasileño quiere ser importante desde el día 1 y va a hacer todo lo posible para ser una leyenda en el Real Madrid.