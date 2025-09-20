Ancelotti y Xabi Alonso, una hora al teléfono, le ha pedido ayuda

En Valdebebas se habla mucho de la situación de Vinícius Júnior, y no es para menos. El brasileño, que hasta hace poco era considerado una pieza intocable en el esquema del Real Madrid, ahora vive momentos de incertidumbre con Xabi Alonso. Tanto es así, que el actual técnico decidió levantar el teléfono y mantener una larga conversación de más de una hora con Carlo Ancelotti, su predecesor en el banquillo blanco.

El motivo de la llamada fue claro: Vinícius ya no es titular indiscutible, y Alonso buscaba consejo de quien mejor conocía al atacante brasileño. Ancelotti, que siempre lo consideró su “niño mimado”, compartió experiencias, advertencias y consejos sobre cómo manejar la personalidad y la sensibilidad de un jugador que, cuando se siente querido, rinde al máximo, pero que fácilmente puede caer en la frustración si percibe dudas en torno a su rol.

Ancelotti pide calma a Vinícius

Tras esa charla con Alonso, Ancelotti decidió llamar personalmente a Vinícius. El técnico italiano, ahora alejado del banquillo blanco, quiso recordarle que su talento está fuera de toda discusión, y que aunque la competencia en el Real Madrid es feroz —con nombres como Kylian Mbappé o Rodrygo—, lo importante es mantener la calma y trabajar con constancia.

“Confía en ti, porque el club y la afición saben de lo que eres capaz”, habría sido, en esencia, el mensaje del italiano. Con ese gesto, Ancelotti trató de apaciguar la ansiedad del brasileño, que vive con incomodidad la posibilidad de perder su estatus en el equipo.

Xabi Alonso busca equilibrio en el vestuario

Para Xabi Alonso, el gran reto es lograr un equilibrio en un vestuario lleno de estrellas. No puede dar titularidad por decreto, y en ese proceso Vinícius se siente cuestionado como nunca antes. Alonso entiende que el brasileño necesita un trato particular, pero también quiere enviar un mensaje claro: en el Real Madrid nadie está por encima del grupo.

La charla con Ancelotti y la llamada de este a Vinícius muestran que el tema preocupa y mucho. El brasileño sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, pero deberá aceptar que, bajo Alonso, su titularidad ya no es un derecho, sino una conquista diaria.