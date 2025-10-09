Arda Güler le ha pedido a Xabi Alonso que sea justo y que juegue el mejor, no por decreto

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco ha supuesto un cambio drástico para el centrocampista, ya que ha pasado de estar en el ostracismo a ser titular indiscutible con el tolosarra y, demostrar con su clase, que puede ser una estrella en la entidad madrileña.

Sin embargo, el turco le ha pedido al entrenador que sea justo y que juegue el mejor, y no por decreto, después del retorno de Jude Bellingham al equipo. El inglés está cogiendo el tono físico después de haber superado la operación en el hombro en el pasado verano, y aunque aún no está al 100%, Güler tiene miedo de que su presencia haga que tenga que volver al banquillo.

Arda Güler no quiere volver al banquillo y le ha pedido a Xabi Alonso que sea justo

Aunque está siendo de los mejores del Madrid este curso, el centrocampista quiere que el técnico sea justo con la meritocracia y que se pueda mantener en el once, a pesar de que Bellingham esté empezando a apretar por detrás. Teniendo en cuenta el nombre y el nivel que tiene el inglés, lo más probable es que vuelva a ser titular indiscutible lo antes posible, pero está por ver a expensas de quién.

Por eso, Güler le ha pedido a Alonso que no sea él el sacrificado, ya que entiende que está siendo una pieza fundamental en el centro del campo del conjunto blanco y que sería muy injusto que tuviera que ser enviado al banquillo. El turco cree que se merece seguir siendo alguien indiscutible en las alineaciones y lo ha demostrado en el terreno de juego, exhibiendo un gran nivel.

De momento, Bellingham está lejos de su mejor estado de forma

Por lo tanto, está por ver cuál será el cambio que hará el tolosarra para dar entrada a Bellingham en el once, si es que lo acaba haciendo, ya que de momento, el rendimiento del inglés está siendo muy deprimente, y hasta que no coja el estado de forma aceptable, no volverá a ser titular fijo. Si eso acaba sucediendo, el sacrificado podría acabar siendo Franco Mastantuono.