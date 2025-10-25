Arda Güler no lo quiere contra el Barça porque resta más que suma en el Real Madrid

La tensión en el vestuario del Real Madrid crece a medida que se acerca el Clásico. Según fuentes del entorno blanco, Arda Güler ha mostrado su descontento con la posible presencia de Dani Ceballos en el partido ante el FC Barcelona. El turco, uno de los jugadores con más proyección del equipo, considera que el andaluz “resta más que suma” en estos momentos, y que su inclusión podría comprometer el rendimiento colectivo.

Xabi Alonso, consciente del bajo nivel de Ceballos en las últimas semanas, valora dejarle fuera del once o incluso de la convocatoria. El centrocampista no ha logrado recuperar la chispa ni el ritmo que le caracterizaban, y su participación ha sido cada vez más testimonial. Güler, que ha dado un paso adelante en su rendimiento y en su peso dentro del vestuario, no ve en Ceballos a un aliado fiable para el centro del campo, especialmente en partidos de máxima exigencia como el Clásico.

Güler pierde la confianza en Ceballos

La situación se ha vuelto incómoda. Aunque no ha habido un enfrentamiento directo, el distanciamiento entre ambos es evidente. Güler quiere un equipo dinámico, rápido y preciso, mientras que Ceballos se ha mostrado más lento, impreciso y falto de confianza en los últimos encuentros.

El Clásico puede ser decisivo. Si Ceballos no entra en los planes de Alonso, su salida en enero podría convertirse en una realidad. Arda Güler lo tiene claro: el equipo necesita sumar, no arrastrar problemas en el campo.

Rumores de salida en invierno

El caso de Ceballos no es nuevo, pero sí se agrava. Desde hace semanas circulan rumores de que el Real Madrid podría abrirle la puerta en el mercado de invierno. El jugador no cuenta con la confianza plena de Xabi Alonso, y varios clubes de LaLiga —entre ellos el Betis, su antiguo equipo— estarían dispuestos a ofrecerle un nuevo comienzo.

Dentro del club hay división de opiniones: algunos creen que aún puede recuperar su nivel, mientras que otros piensan que su ciclo en el Madrid ha terminado. Güler, por su parte, prefiere jugar acompañado de perfiles más verticales y rápidos, como Valverde o Bellingham.