Xabi Alonso ejecuta el plan y se queda fuera del Clásico

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona siempre exige lo mejor de cada jugador. Por ello, Xabi Alonso ha decidido que Endrick no formará parte del encuentro, dejando claro que el brasileño todavía no tiene el nivel ni la consistencia necesarios para enfrentarse a un partido de esta magnitud.

Endrick, que llegó al Real Madrid con mucha proyección y como una de las promesas más destacadas del fútbol mundial, ha tenido destellos de calidad en entrenamientos y partidos de menor exigencia. Sin embargo, Alonso considera que aún le falta regularidad y adaptación al ritmo de competición del primer equipo, especialmente en un Clásico donde los errores se pagan muy caros.

Xabi Alonso toma decisiones drásticas

El técnico tolosarra no quiere arriesgar al equipo en un partido crucial ni al propio jugador, que podría sufrir un impacto negativo si se enfrenta antes de tiempo a un escenario de tanta presión. La decisión, aunque dura, busca proteger la progresión de Endrick y priorizar la competitividad del equipo.

Xabi Alonso ha dejado claro que el criterio para el Clásico se basa en estado de forma, experiencia y capacidad de competir bajo presión. Jugadores como Vinícius Júnior, Bellingham o Arda Güler contarán con la confianza del entrenador para formar parte del once inicial, mientras que Endrick tendrá que seguir trabajando para ganarse minutos en otros encuentros.

Experiencia y rendimiento por encima de la promesa

En el vestuario, la noticia ha sido tomada con profesionalidad. El mensaje de Alonso es claro: nadie tiene asegurado un puesto y la responsabilidad es individual. Endrick, pese a la decepción, recibe el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico para mejorar día a día, consolidar su adaptación al fútbol europeo y estar listo para futuros desafíos importantes.

El Clásico es un duelo donde cada decisión técnica cuenta, y Xabi Alonso ha optado por priorizar seguridad defensiva, solidez en el medio campo y eficacia ofensiva por encima del debut de una promesa, aunque esta tenga un talento indiscutible. Con esta decisión, el entrenador refuerza su autoridad y deja claro que la gestión del talento joven en el Real Madrid sigue un plan riguroso y pensado para resultados a corto y largo plazo.