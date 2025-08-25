Arda Güler nunca había visto a Xabi Alonso gritar tanto, la bronca en el vestuario fue descomunal, un señalado

Arda Güler se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco. El turco ha pasado de estar en el ostracismo absoluto bajo las órdenes de Carlo Ancelotti a ser una pieza indiscutible en los esquemas del tolosarra, ya que se ha hecho con un sitio en el once titular en el centro del campo.

El nuevo técnico ha entrado muy bien en los ojos del joven futbolista, ya que le está dando las oportunidades que buscaba desde que llegó al Madrid. Por eso, Güler se sorprendió cuando, después de la victoria contra el Real Oviedo, Alonso pegó una bronca descomunal en el vestuario a uno de los señalados del encuentro y quien fue el foco de la polémica por sus acciones: Vinicius.

Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius en el vestuario

El brasileño fue castigado sin jugar por parte del entrenador y lo dejó en el banquillo, a pesar de que luego entró en la segunda parte y su rendimiento ayudó mucho al equipo, dando una asistencia en el segundo gol de Kylian Mbappé y marcando el tercero para finiquitar el partido. Sin embargo, sus gestos y actitud tóxica fue lo que provocó el enfado tremendo de Alonso.

Como es costumbre, el extremo no sabe callarse y se encaró con la grada del Carlos Tartiere y también con el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea. De hecho, esto último fue uno de los motivos del cabreo del técnico, ya que Vinicius estuvo a punto de dejar al equipo con 10, teniendo en cuenta que vio una amarilla por simular y luego se quejó encarecidamente al colegiado.

El brasileño estuvo a punto de dejar al Madrid con 10 en el campo

Además, después de que el Madrid marcara el segundo gol, el brasileño también tuvo unas palabras hacia el árbitro, por lo que Mbappé, el autor de la diana, tuvo que taparle la boca para que la situación no fuera a más y se autoexpulsara, perjudicando al equipo. Alonso le recriminó este show y que estuviera a punto de perjudicar los intereses del Madrid por su interés particular.