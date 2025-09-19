Arda Güler pide hablar con Xabi Alonso, exige justicia, Bellingham vuelve, quiere saber si jugará el mejor

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como uno de las titulares indiscutibles en el Real Madrid. Desde la llegada de Xabi Alonso, el turco ha cogido mucho protagonismo y se ha erigido en un líder en el centro del campo, dando juego al equipo y, además, aumentando su rendimiento respecto al curso pasado. Sin embargo, el retorno de una estrella podría complicar sus minutos.

Jude Bellingham ha vuelto antes de lo previsto de su operación en el hombro, ya que se creía que el inglés aún tardaría poco más de un mes en volver, pero ya está de nuevo en las convocatorias. Por eso, es posible que pueda debutar este fin de semana ante el Espanyol, lo que ha provocado que Güler haya tenido que hablar con Alonso para conocer las intenciones del entrenador.

Arda Güler tiene miedo de perder la titularidad con la vuelta de Jude Bellingham

El centrocampista le ha exigido justicia al tolosarra, ya que aunque Bellingham pueda volver, quiere saber si jugará el que lo ha estado haciendo mejor, es decir, necesita conocer, por boca del técnico, si el retorno del inglés provocará que se le arrebate la titularidad que tanto tiempo ha estado esperando y que tanto le ha costado al jugador, ya que lo pasó muy mal en sus dos primeros años con Carlo Ancelotti.

Con el retorno de Bellingham, mucha gente ve fuera del once a Güler, teniendo en cuenta que prácticamente ocuparán la misma posición y los galones del inglés serán más importantes que los del turco, así como los de Aurelien Tchouameni o Fede Valverde, que también son intocables en el centro del campo. Por eso, el joven futbolista podría tener muy complicado salir de inicio.

El turco seguirá siendo una pieza indispensable en el Madrid

Aun así, el donostiarra le habría confirmado al jugador que seguirá confiando en él, y aunque es posible que pueda perder la titularidad, continuará teniendo muchos minutos bajo sus órdenes, ya que ha demostrado que puede ser una pieza fundamental en el Madrid con su nivel en los últimos partidos y, especialmente, la conexión que está teniendo con Kylian Mbappé de cara a portería.