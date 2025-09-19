Xabi Alonso tiene un problema grave con Fede Valverde

En el último partido de la UEFA Champions League del Real Madrid surgió un problema muy serio para Xabi Alonso. El tolosarra perdió por lesión a Trent Alexander-Arnold y, además, Dani Carvajal fue expulsado, por lo que hay una situación especialmente grave en el lateral derecho que también afecta a Fede Valverde, ya que el centrocampista se niega a seguir las órdenes del entrenador.

El inglés estará lesionado entre seis y ocho semanas, lo que significará una baja muy importante para el Madrid y para Alonso. El rendimiento del jugador no estaba siendo el mejor, pero ahora Carvajal se quedará solo en los próximos partidos y deberá jugarlo todo, a pesar de que hace pocos meses que volvió de la grave lesión de la temporada pasada que hizo perderle todo el curso.

Xabi Alonso tiene un serio problema en el lateral derecho que afecta a Fede Valverde

El grave problema viene en la Champions, ya que el madrileño podría recibir una sanción de unos cuantos partidos por su expulsión ante el Olympique de Marsella. Eso comportaría que el Madrid se quedase sin efectivos para el lateral derecho y, ahí, podría entrar Fede Valverde, ya que el uruguayo ya ha jugado en esa posición en más de una ocasión, especialmente con Carlo Ancelotti.

Sin embargo, el centrocampista se habría negado a jugar ahí y le ha dicho claramente a Alonso que no quiere volver a la defensa, teniendo en cuenta que su demarcación natural está en el centro del campo y no se siente nada cómodo en el flanco derecho. Además, dejó este mensaje en la rueda de prensa posterior al partido de Champions, para que fuera públicamente y se enterase todo el mundo.

El uruguayo no quiere jugar en la defensa

Por lo tanto, Alonso tendrá un serio problema con Valverde y con el lateral derecho, ya que si no puede contar con los dos jugadores que tiene en esa posición, deberá buscar otras opciones para una zaga que ya está siendo muy castigada por las lesiones. Antonio Rüdiger también estará de baja algunos meses, por lo que el tolosarra tendrá que introducir otras alternativas en la retaguardia.