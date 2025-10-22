Fede Valverde, sacrificado, ahora mismo no está en el plan de Xabi Alonso, dos nombres pasan por delante

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y una pieza clave en los esquemas del conjunto blanco. Aun así, el uruguayo podría acabar siendo el sacrificado de Xabi Alonso de cara a los próximos partidos, ya que, ahora mismo, no está en el plan del tolosarra y tiene otros nombres que le pasan por delante, por lo que podría ser enviado al banquillo.

A día de hoy, el centrocampista está jugando de lateral derecho por las lesiones que tiene el Madrid en esa posición, a pesar de que no le gusta jugar en la banda. Cuando se recuperen Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, tendrá vía libre para volver a la medular, pero se podría encontrar con un serio problema, teniendo en cuenta que el centro del campo también estaría bien ocupado.

Fede Valverde podría ser suplente en los próximos partidos del Madrid

Una vez vuelva definitivamente Jude Bellingham a la titularidad, el inglés compartirá el medio con Arda Güler y Aurelien Tchouameni, por lo que es posible que Valverde pueda quedarse fuera de las alineaciones cuando ya esté todo el mundo recuperado, especialmente en el lateral, ya que el uruguayo dejó claro que solo jugaría ahí en el caso de que no hubiera más remedio.

Para el partido de la Juventus de este miércoles, ninguno de los dos laterales volverá aún a tiempo, por lo que Valverde seguirá recorriendo la banda, pero de cara al Clásico de Liga ante el FC Barcelona, el uruguayo podría quedarse fuera del once si Alexander-Arnold acaba volviendo a tiempo, como es previsible, y se convierte en el lateral derecho titular ante el conjunto azulgrana.

El uruguayo no tendría sitio en el once titular de Xabi Alonso

Si eso acaba pasando, Valverde se podría encontrar con el serio problema de no tener sitio en el once. La situación entre el uruguayo y Alonso ha mejorado después de que el jugador pidiese perdón al entrenador tras toda su polémica con negarse a jugar en el lateral, pero el tolosarra sigue mosca con el futbolista y prefiere colocar a otros por delante de él en el terreno de juego.