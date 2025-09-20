Arda Güler y Huijsen lo defiende, aseguran que es muy buen chaval, pero un sector del vestuario está en contra

El vestuario del Real Madrid vive momentos de cierta tensión alrededor de un nombre que, en teoría, debería estar fuera de los focos: Fran García. El lateral, que regresó al club para reforzar la banda izquierda, no termina de asentarse ni dentro ni fuera del campo. Lo más preocupante es que, lejos de ser una percepción aislada, el futbolista comienza a sentirse apartado de un grupo en el que no ha encontrado el respaldo unánime de sus compañeros.

En este contexto, dos voces jóvenes han dado un paso al frente: Arda Güler y Huijsen. Ambos futbolistas han mostrado públicamente y en privado su apoyo al defensor, destacando que es un “muy buen chaval”, con ganas de aprender y con una ética de trabajo que, según ellos, merece más respeto. Sin embargo, el resto del vestuario no comparte del todo esta visión.

Un jugador aislado en el día a día

Fuentes cercanas a la plantilla reconocen que Fran García vive un proceso de aislamiento. No es habitual verlo en las comidas de grupo ni en las reuniones fuera de Valdebebas, y esa falta de integración está generando incomodidad. En un club como el Real Madrid, donde la unión del vestuario es clave para soportar la presión, la figura del lateral aparece como un elemento descolgado, incapaz de encontrar su lugar.

Lo cierto es que, en lo deportivo, tampoco ha terminado de convencer. Sus actuaciones sobre el terreno de juego han sido intermitentes, y la competencia interna, con jugadores que atraviesan mejor momento de forma, le ha restado protagonismo. Esto ha acentuado todavía más la sensación de que no cuenta con toda la confianza ni de sus compañeros ni de los técnicos.

Un vestuario dividido

Mientras Güler y Huijsen lo defienden con firmeza, asegurando que necesita tiempo y confianza para mostrar su verdadero nivel, otros futbolistas consideran que Fran García no da la talla para estar en el Real Madrid. Esta división crea un clima enrarecido, ya que algunos veteranos ven injusto que se le siga respaldando pese a su rendimiento irregular.

La situación se ha convertido en un pequeño foco de conflicto dentro del vestuario. El futuro de Fran García dependerá de si consigue revertir esta dinámica y ganarse, no solo un puesto en el campo, sino el respeto y el apoyo del resto de la plantilla.