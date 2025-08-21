Arda Güler y Huijsen sospechan que ha bajado el rendimiento porque tiene un acuerdo para salir del Real Madrid

Arda Güler y Dean Huijsen se han convertido en dos piezas indispensables en los esquemas de Xabi Alonso. El nuevo entrenador del Real Madrid ha confiado en ellos y les ha asegurado la titularidad en defensa y en el centro del campo para liderar al equipo en esas zonas. Por eso, estos dos jugadores sospechan que una estrella del conjunto blanco ha bajado el nivel porque quiere marcharse.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas cuya continuidad es una incógnita. El técnico no cuenta con él y, de hecho, ya se vio en el debut en Liga contra Osasuna, donde se quedó en el banquillo sin ver ni un solo minuto, dejando claro que había otros jugadores por delante de él en la rotación. Aun así, su futuro sigue sin resolverse a pocas semanas de que acabe el mercado.

Algunos jugadores del Madrid creen que Rodrygo ya tiene un acuerdo para salir

Tanto algunos jugadores como los dirigentes piensan que el brasileño tiene un acuerdo para salir del Madrid, pero que no se resuelve por las altas exigencias que la entidad madrileña ha puesto encima de la mesa para dejar salir al delantero. Florentino Pérez estaría pidiendo un mínimo de 90 millones de euros, un precio de estrella mundial, es decir, lo que considera el club que Rodrygo es.

Esto ha provocado que la gran cantidad de equipos que estaban interesados en él, la gran mayoría de la Premier League, se hayan echado para atrás, ya que no están dispuestos a pagar esta gran cantidad económica por un jugador que no cuenta para el Madrid. Los clubes saben que los blancos necesitan sacárselo de encima, por lo que están esperando a que se reduzca el precio.

El brasileño no cuenta en absoluto para Xabi Alonso

Aun así, parece complicado que el Madrid lo haga y, a día de hoy, todo apunta a que Rodrygo acabará quedándose en el conjunto madrileño, a pesar de que no cuenta con Alonso y tendrá muy complicado tener minutos de calidad a lo largo de la temporada.