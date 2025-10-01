Aumenta la presión dentro del vestuario del Real Madrid para que Rodrygo ocupe el puesto de Vinicius

Vinicius no está viviendo una situación cómoda en el Real Madrid. El brasileño está lejos de su mejor nivel, con el que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, y las amistades que tiene en el vestuario tampoco son las mejores. De hecho, estaría aumentando la presión entre varios jugadores del conjunto blanco para que sea sustituido en el banquillo por un compatriota suyo, Rodrygo Goes.

La llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador de la entidad madrileña provocó que el rol de Rodrygo cambiara significativamente, ya que ha pasado de ser titular indiscutible y una pieza indispensable en el Madrid a ser un simple jugador de rotación. Aun así, en el vestuario se cree que el extremo tendría que ocupar el puesto de Vinicius en las alineaciones del tolosarra.

Algunos jugadores del Madrid prefieren antes a Rodrygo que a Vinicius

Rodrygo es un futbolista mucho menos individualista que su compatriota, por lo que juega mejor en equipo y tiene un mejor compañerismo y sacrificio. Por eso, en el vestuario se prefiere a un jugador como él en el campo antes que a Vinicius, y aunque sea uno de los mejores del mundo cuando está en un gran estado de forma, sus compañeros no lo quieren sobre el césped.

Aun así, parece complicado que el carioca le acabe robando un puesto en el once titular de Alonso a su compatriota, teniendo en cuenta todas las polémicas que han surgido en las últimas semanas con la suplencia de Vinicius en algunos partidos y lo que ha comportado, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con incluso Florentino Pérez teniendo que actuar para calmar la situación.

Hay disputa entre los dos brasileños para un puesto en el once titular

Eso sí, el entrenador tiene claro que no tiene ningún problema a la hora de enviar a Vinicius al banquillo en las segundas partes y así lo está haciendo, a pesar de que al brasileño no le están gustando nada estos cambios. Y ahí, Rodrygo tiene la oportunidad de salir por su compañero y demostrar que lo podría hacer incluso como titular en varios encuentros.