Bellingham es de los que más ha presionado para que no sea titular con el Real Madrid

El poder de Jude Bellingham dentro del vestuario del Real Madrid ha crecido de forma notable, tanto que sus opiniones comienzan a tener peso en las decisiones deportivas. Según diversas fuentes internas, el inglés ha sido uno de los futbolistas que más ha presionado para que su compatriota y amigo personal, Trent Alexander-Arnold, sea titular en el lateral derecho del conjunto blanco. La relación entre ambos viene de años atrás, forjada en la selección inglesa, donde se entienden a la perfección dentro y fuera del campo.

Bellingham considera que, con las subidas y la precisión en los centros de Trent, el equipo gana profundidad y ritmo ofensivo, algo que encaja mejor con su estilo de juego. En los entrenamientos, se les ve comunicándose constantemente, buscando conexiones rápidas y movimientos de combinación que dan al Madrid un perfil más dinámico. El media punta entiende el fútbol a través de la asociación y cree que el ex del Liverpool le proporciona la libertad para moverse con mayor soltura entre líneas.

Carvajal, Valverde y una lucha que incomoda a Xabi Alonso

El problema surge cuando esa afinidad entre ingleses choca con el liderazgo de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y uno de los hombres más respetados del vestuario. Carvajal no está dispuesto a ceder su puesto fácilmente. Considera que su rendimiento, su trayectoria y su peso en el club le avalan, y ve con cierta molestia que decisiones deportivas se vean influidas por vínculos personales o presiones internas.

A esta pugna se suma un invitado inesperado: Fede Valverde, a quien Xabi Alonso ha probado en varias ocasiones como lateral derecho en sistemas más ofensivos. El uruguayo, por su potencia y despliegue, ofrece una alternativa táctica, aunque no natural, que añade más competencia a una zona ya saturada.

Difícil papeleta para Xabi Alonso

El resultado es un clima tenso en el vestuario blanco. Xabi Alonso, que intenta mantener la jerarquía sin perder el equilibrio deportivo, se enfrenta a una encrucijada delicada. Bellingham quiere a su aliado sobre el césped, Carvajal defiende su brazalete y Valverde no renuncia a un rol polivalente. En el Real Madrid, la banda derecha se ha convertido en un campo de batalla y el técnico alemán deberá decidir entre diplomacia o ruptura.