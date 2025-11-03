Trent Alexander-Arnold ha sido informado de que no va a seguir en el Real Madrid

El Real Madrid ha tomado una decisión que marca el fin de una era en el lateral derecho. Dani Carvajal no renovará su contrato, que expira en junio de 2026, y la entidad blanca ya ha comunicado a Trent Alexander-Arnold que su continuidad está asegurada para liderar esa banda durante los próximos años.

En el club existe consenso: el capitán merengue ha cumplido un ciclo. A sus 33 años, las lesiones musculares se han convertido en un lastre constante, obligándole a perderse partidos clave y restándole continuidad. Xabi Alonso, que valora el liderazgo de Carvajal, reconoce también que el jugador ya no está al nivel físico que exige la alta competencia de la plantilla.

Alexander-Arnold, el futuro inmediato del lateral derecho

Por el contrario, Trent Alexander-Arnold representa la renovación que Florentino Pérez y Xabi Alonso buscan. Su adaptación al Real Madrid ha sido progresiva, pero el cuerpo técnico confía plenamente en su talento. La dirección deportiva ya le ha informado de que será el lateral titular la próxima temporada, con plena libertad para explotar su capacidad ofensiva y su excelente golpeo de balón.

Alexander-Arnold ha mostrado una versatilidad táctica que encaja con la filosofía de Xabi Alonso, quien a menudo utiliza al inglés como un falso interior en salida de balón, reforzando la posesión y la circulación en el medio. Esa cualidad lo hace indispensable en el nuevo sistema, mientras Carvajal ha quedado relegado a un papel testimonial.

Carvajal, amortizado y sin margen para revertir la situación

Su rendimiento esta temporada ha sido irregular. En los encuentros que ha disputado, su aportación ofensiva ha sido mínima y defensivamente ha sufrido ante extremos jóvenes y veloces. El técnico ha intentado dosificarlo, pero ni siquiera esa medida ha bastado para recuperar al lateral que fue referencia en la etapa de Zidane y Ancelotti. El club lo considera un jugador amortizado, que vive su última etapa de blanco.

La decisión, aunque dura, es irreversible. El Madrid prepara el relevo definitivo en el lateral derecho, convencido de que Arnold puede marcar una época y convertirse en uno de los referentes de la nueva generación blanca. Carvajal, por su parte, afronta un final de ciclo que parece inevitable.