El vestuario del Real Madrid, mayoritariamente, prefiere a Ancelotti a Xabi Alonso, seis no le hablan

La convivencia en el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Según apunta Sport, una parte importante de la plantilla, encabezada por Vinícius, Rodrygo, Endrick, Rüdiger, Asensio y Brahim, ha roto la comunicación con Xabi Alonso, al que consideran demasiado rígido, distante y obsesionado con el control. En contraste, muchos recuerdan con nostalgia la figura de Carlo Ancelotti, cuya salida del club ha dejado un vacío en el plano emocional y humano

Desde su llegada, Xabi Alonso ha implantado un modelo disciplinado y táctico, donde prima el orden sobre la inspiración individual. El entrenador exige puntualidad, compromiso físico y respeto absoluto a sus decisiones. Sin embargo, varios jugadores, especialmente los de perfil más creativo, no se sienten cómodos con este enfoque. Vinícius y Rodrygo, acostumbrados a la libertad ofensiva que les concedía Ancelotti, se han visto más limitados en el sistema de Alonso. Endrick, recién llegado y con poca continuidad, no entiende su papel secundario. Rüdiger, uno de los líderes del vestuario, ha chocado con la seriedad del técnico, mientras que Asensio y Brahim consideran que no se les valora ni en los entrenamientos ni en los minutos que reciben.

Ancelotti, el “padre” que sabía manejar los egos

La comparación con Ancelotti es inevitable. El italiano fue un maestro en la gestión de vestuarios, capaz de mimar a los pesos pesados sin perder el control del grupo. “Carletto” entendía que ciertas estrellas necesitaban libertad, y sabía tapar errores o salidas de tono para evitar fracturas internas.

Con Xabi Alonso, la situación es diferente. Su estilo metódico y su insistencia en el orden táctico han generado una brecha con los jugadores más carismáticos. El riesgo, según señalan voces cercanas al club, es que el técnico pierda el control del vestuario si no encuentra pronto un equilibrio entre disciplina y empatía.

Xabi Alonso, un estilo frío y exigente que no todos entienden

El distanciamiento es tal que, según fuentes internas, seis jugadores prácticamente no mantienen contacto personal con el entrenador. Alonso, centrado en mantener la autoridad, ha preferido no forzar la reconciliación.

El Real Madrid vive, así, una encrucijada emocional: entre el recuerdo del entrenador que hacía familia y el nuevo líder que intenta imponer autoridad, pero al precio de alejarse de sus propios futbolistas.