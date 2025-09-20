Bellingham es la solución y el problema, no exige jugar, pero no aceptará no poder competir, o se irá

El Real Madrid vive un momento delicado de gestión de egos y talento en el centro del campo. Jude Bellingham, que regresó recientemente tras una lesión, se ha convertido tanto en la solución como en el problema para Xabi Alonso. Por un lado, aporta la energía, calidad y liderazgo que el equipo necesita; por otro, su regreso amenaza la continuidad de otros jugadores, principalmente Arda Güler, quien hasta ahora había ocupado la titularidad en su ausencia.

Lo que diferencia a Bellingham de otros futbolistas es su claridad: no exige jugar por decreto ni presiona al técnico para ser titular. Sin embargo, sí tiene muy claro que si no puede competir al máximo nivel, su paciencia tiene un límite. El inglés no aceptará permanecer en un rol secundario si percibe que su contribución real al equipo no se refleja en el campo; y en ese escenario, no descarta tomar decisiones drásticas, incluido un posible adiós.

Arda Güler defiende la meritocracia

Mientras Bellingham se reincorpora, Arda Güler siente la presión de mantener su sitio. El turco, consciente de la llegada de un jugador de primer nivel, ha dejado claro que no está dispuesto a ceder su rol por galones ni por etiquetas. Según su entorno, Güler reclama que juegue siempre el que mejor está en el momento, defendiendo un criterio de meritocracia dentro del vestuario que busca preservar la competitividad y la justicia deportiva.

Esta postura genera un choque natural con la jerarquía que impone la presencia de Bellingham. Xabi Alonso, que valora tanto la calidad individual como el compromiso colectivo, se enfrenta al reto de equilibrar la ambición del inglés con la determinación de Güler, sin que ninguno pierda motivación ni concentración.

La gestión de Xabi Alonso será crucial

El técnico también sabe que un conflicto abierto entre dos de sus futbolistas más talentosos podría desestabilizar al grupo. Por eso, la gestión de minutos, la comunicación y la definición de roles se han convertido en prioridades estratégicas.

El Real Madrid, con Bellingham y Güler en el centro del campo, tiene la oportunidad de alcanzar un nivel superior de competitividad. Pero la clave será cómo Xabi Alonso maneje la presión de ambos jugadores, asegurando que la titularidad no dependa de nombres ni reputaciones, sino del rendimiento real y del compromiso con el equipo.