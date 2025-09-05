Celos en el vestuario del Real Madrid con el nuevo niño mimado de Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto cambios muy importantes en varios aspectos, tanto en el terreno de juego como fuera de él. En ese sentido, algunos jugadores del conjunto blanco no estarían nada contentos con el favoritismo que el técnico ha implantado en el equipo, ya que ha provocado celos en el vestuario con el nuevo niño mimado del tolosarra.

Se trata de Kylian Mbappé, el delantero que se ha convertido, esta temporada, en la primera espada del Madrid. Después de un primer curso de adaptación, aunque fue el mejor del conjunto blanco, en esta segunda campaña ha cogido el protagonismo absoluto hasta ser la estrella indiscutible del equipo, dejando en un segundo plano a las otras, como Vinicius o Jude Bellingham.

Mbappé es el nuevo niño mimado de Xabi Alonso en el Madrid

El francés se ha ido ganando poco a poco su sitio como la gran estrella y su rendimiento y su personalidad han provocado que su estatus haya sobrepasado incluso al brasileño y al inglés, ya que ahora mismo no se encuentran en el mismo escalón, sino que el ariete los ha superado de manera amplia tras lo visto en este inicio de temporada: Mbappé es el número uno del Madrid.

Esto ha provocado celos en el vestuario, precisamente, con Vinicius, ya que el brasileño cree que Alonso no está siendo justo con los demás jugadores y piensa que está favoreciendo demasiado al francés, a pesar de que el extremo también ha empezado bien la temporada, quitando su suplencia en Oviedo, por lo que no entiende que Mbappé esté tan mimado por el entrenador.

Hay celos en el vestuario por el favoritismo del técnico con el francés

Aun así, parece que futbolistas como el propio Vinicius o Bellingham se han hecho más pequeños con la llegada del francés al Santiago Bernabéu. De hecho, el inglés bajó su rendimiento el año pasado, en la primera temporada de Mbappé en el Madrid, ya que le ocupaba espacio en el terreno de juego que en el primer curso del centrocampista no tenía, mientras que el brasileño se ha visto eclipsado por su figura.