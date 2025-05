Confirmado, se va con Modric, adiós doloroso a otra leyenda del Real Madrid

El adiós de Modric ha sido una de las grandes noticias de la última semana. Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan.

Con el equipo desmoronado después de no haber conseguido ningún título esta temporada, el croata es uno de los líderes indiscutibles del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero. Su comportamiento dentro y fuera del campo siempre ha sido ejemplar. El próximo Mundial de Clubes significará la despedida del Madrid del futbolista de Zadar. Pero El croata no será el único que, para los más nostálgicos del madridismo, se despedirá al finalizar el presente curso.

Adiós a Lucas Vázquez

Tras diez años vistiendo la elástica blanca, el futbolista gallego dejará la disciplina del Real Madrid. Con 33 años y un rendimiento que ha ido a menos esta temporada, el club da por finalizada su etapa como blanco. El aún capitán del Madrid no será renovado después de que su contrato finalice el próximo 30 de junio.

A pesar de sus reticencias por abandonar el club, Florentino quiere renovar el proyecto madridista. Con la reincorporación de Dani Carvajal y la llegada de Alexander-Arnold del Liverpool, el lateral derecho está más que bien cubierto. Lucas Vázquez dirá adiós después de haber vestido 399 veces la camiseta blanca. Ante la Real Sociedad podrá rendir al Santiago Bernabéu con un número redondo. El Mundial de Clubes, al igual que Modric, será su despedida definitiva del Real Madrid.

Un palmarés envidiable y un cierre esperado

La carrera de Lucas en el Real Madrid está llena de éxitos. Ha ganado cinco Champions League, cuatro Ligas, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro de Europa y un Mundial de Clubes. Sin embargo, esta temporada el equipo no ha levantado ningún trofeo hasta ahora. Mientras tanto, el club trabaja en su futuro inmediato, construyendo un proyecto que combine experiencia y juventud. Este hecho no deja de confirmar que la llegada de Xabi Alonso representa una renovación de juventud y experiencia del nuevo proyecto blanco.