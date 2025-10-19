Courtois abre el debate en el vestuario del Real Madrid con dos jugadores bajo sospecha

En el vestuario del Real Madrid se ha abierto un debate que no deja indiferente a nadie. Thibaut Courtois, uno de los pilares del equipo en las últimas temporadas, está cansado de cargar con la culpa cada vez que el conjunto blanco encaja goles. El belga, que todavía no ha recuperado su mejor nivel tras su larga lesión, considera que la responsabilidad defensiva es compartida, y no exclusivamente suya.

Según fuentes cercanas al vestuario, Courtois ha expresado su preocupación por el bajo rendimiento de algunos compañeros, especialmente Éder Militao y Raúl Asencio, dos futbolistas que no atraviesan su mejor momento. Militao, pese a su potencia y velocidad, ha mostrado desconexiones preocupantes en el marcaje y errores de concentración que han costado goles en partidos clave. Por su parte, Asencio, que ha sido reconvertido ocasionalmente a un rol más defensivo en banda, no termina de cumplir en las ayudas ni en las coberturas, dejando al equipo expuesto.

Courtois, molesto por la falta de ayuda defensiva

Courtois, que ha salvado al Real Madrid en innumerables ocasiones, siente que ahora se encuentra más “vendido” que nunca, sin el respaldo necesario de su defensa. Aunque reconoce que debe mejorar ciertos aspectos tras su lesión, también ha querido dejar claro internamente que el problema es estructural y requiere ajustes tácticos.

Militao y Asencio, por su parte, saben que están en el punto de mira. El brasileño necesita recuperar su versión dominante, mientras que el mallorquín debe mejorar en compromiso defensivo si quiere mantener protagonismo. El debate está abierto, pero el mensaje de Courtois ha calado: defender no es solo tarea del portero. El Real Madrid necesita reencontrarse con la solidez que lo llevó a la cima, o el problema de los goles encajados seguirá creciendo.

Xabi Alonso toma nota: la defensa, prioridad inmediata

Xabi Alonso es consciente del malestar y ha decidido abordar el asunto con firmeza. El técnico entiende que Courtois tiene parte de razón: el equipo está concediendo demasiadas ocasiones y la línea defensiva no se muestra tan sólida como exige el Real Madrid. Por ello, ha reforzado las sesiones de trabajo táctico, con especial énfasis en la coordinación entre centrales y laterales.