Militao ya se ha despedido, la oferta es de 60+20 millones, el Real Madrid pide 80+10

El nombre de Éder Militão suena cada vez con más fuerza en los despachos del Real Madrid como posible salida. Según fuentes como OneFootball, el central brasileño está en la mira de varios equipos, incluyendo propuestas provenientes de Arabia Saudí. Se ha llegado a escuchar una oferta estructurada en 60 millones fijos más 20 en variables, un paquete que el club blanco estudia con atención.

Sin embargo, el Real Madrid no está dispuesto a dejarle marchar por menos de 80 millones fijos más 10 en variables. Esa es la cifra que consideran justa para un jugador con la experiencia, el nivel defensivo y la condición de internacional con Brasil que tiene Militão.

Del clan brasileño al banco: perdió fuerza y no acepta ser suplente

El entorno de Militão lo señala como un miembro del "clan brasileño", un grupo con peso en el vestuario que, según diversas fuentes, ha ido perdiendo influencia. Las lesiones graves que sufrió en las dos últimas temporadas —roturas del ligamento cruzado— le han mermado tanto en lo físico como en su rol de liderazgo.

Además, un dato clave agrava su situación: Militão no está dispuesto a desempeñar un papel secundario. Aunque Xabi Alonso confía en su capacidad, ya ha dejado claro que priorizará a quienes estén al cien por cien físicamente desde el inicio. El central no acepta estar en el banquillo si no está en ese nivel óptimo de rendimiento, lo que ha tensionado su relación con el cuerpo técnico.

El Madrid no se la quiere jugar con un futbolista con tendencia a lesionarse

En el club, con Florentino Pérez a la cabeza, entiende que mantener a un jugador tan exigente, con historial médico delicado y cada vez menos protagonista en el vestuario, puede generar desarmonía en el grupo. Eso, junto con la oportunidad de obtener una suma importante por su traspaso, hace que su salida gane peso en los planes de verano.

En definitiva, Éder Militão ya ha comenzado a despedirse del Real Madrid en lo deportivo, y ahora todo depende del acuerdo económico. La oferta en carpetas habla de 60 millones más variables, pero el club quiere 80 fijos. Si no se alcanza ese número, todo apunta a que pocas horas más separan al brasileño de su adiós blanco.