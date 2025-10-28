Courtois es uno de los jugadores que pidió a Xabi Alonso un castigo ejemplar

Thibaut Courtois volvió a ser uno de los jugadores destacados en el Clásico de Liga que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona el pasado domingo. El belga estuvo muy firme bajo palos y evitó varios goles del conjunto azulgrana, por lo que su celebración tras el pitido final fue muy eufórica. Además, antes del encuentro, fue uno de los jugadores que pidió a Xabi Alonso un castigo ejemplar.

El guardameta fue uno de los más duros en el vestuario con Lamine Yamal por todas las declaraciones que el extremo realizó antes del Clásico, lo que caldeó el ambiente, especialmente después el choque. Aun así, antes, Courtois pidió ante sus compañeros un castigo ejemplar al Barça, es decir, que se le demostrara en el terreno de juego que eran mejor equipo que los azulgranas.

Thibaut Courtois pidió en el vestuario a Xabi Alonso un castigo ejemplar al Barça

Además del belga, otro de los capitanes, Dani Carvajal, fue otro que animó a toda la plantilla a darlo todo en el campo para conseguir una victoria y callar a Lamine, teniendo en cuenta que sus palabras no sentaron nada bien en el vestuario, ya que lo consideraron una falta de respeto tremenda a tan solo unas horas de que empezara el partido en el Santiago Bernabéu.

Por eso, y aunque durante el partido no hubo ningún reproche considerable, ya que el Madrid solo tenía en la cabeza hacerse con los tres puntos y demostrarle al Barça que podían ganarlos, al término del choque sí que empezaron los reproches considerables al extremo catalán por sus palabras. Los que más lo hicieron fueron, precisamente, Courtois y Carvajal, los que animaron al vestuario antes del duelo.

El Madrid quiso castigar a Lamine Yamal por sus declaraciones antes del partido

Por otra parte, Xabi Alonso también quiso meterles este mensaje a sus jugadores en la previa: que habían sido atacados por un futbolista del Barça y que debían demostrar sobre el césped que eran mejores. El técnico tolosarra hizo mucho hincapié, durante su discurso, en las declaraciones de Lamine, para poder animar a la plantilla a darlo todo.