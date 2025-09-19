Courtois le está ayudando dentro y fuera del Real Madrid, atraviesa un mal momento, no es feliz

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Por eso, el portero está ayudando dentro y fuera del conjunto blanco a un futbolista de la plantilla que está atravesando un mal momento, ya que no es feliz por las pocas oportunidades que le está dando Xabi Alonso en este inicio de temporada, a pesar de las promesas del tolosarra.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los centrocampistas que tiene en nómina el entrenador. A pesar de que ha tenido minutos en todos los partidos que ha disputado el Madrid este curso, el hispanomarroquí cree que debería tener más tiempo de juego, ya que es algo que le prometió el técnico en su llegada, pero no lo está cumpliendo. Por eso, se encuentra decaído y triste.

Courtois está ayudando a Brahim, decaído por la falta de minutos

Además, y aunque ha sido titular en dos de los cinco encuentros del conjunto blanco en esta temporada, entre la Liga y la Champions, Brahim sigue sin verse como una pieza clave en los esquemas de Alonso y solo un simple jugador de rotación, como ha sido en los últimos años bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, lo que ha provocado que los recuerdos de antaño le provoquen malos momentos.

Courtois ha intentado animar a su compañero y le ha avisado de que la temporada es larga y podrá tener muchos minutos con la camiseta blanca, pero de momento, el internacional con Marruecos no lo ve así. Brahim quiere ser un titular fijo con el Madrid, pero es algo que se prevé imposible por la dura competencia que hay, especialmente en la medular y en el ataque.

El hispanomarroquí pensaba que iba a jugar más con Xabi Alonso

Por lo tanto, el jugador no descartaría una posible salida el verano que viene, a pesar de que renovó hace poco con el Madrid, ya que quiere convertirse de manera definitiva en un futbolista muy importante, sea en el equipo que sea. En el conjunto blanco no lo está siendo, a pesar de que Alonso le dijo lo contrario en los primeros días del tolosarra en el banquillo.