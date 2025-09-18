Courtois sospecha de que Xabi Alonso se la está jugando por la espalda

Thibaut Courtois es considerado uno de los mejores porteros del mundo y, por ende, una pieza indispensable en el Real Madrid. Sin embargo, al guardameta le habrían llegado sospechas de que Xabi Alonso se la está jugando por la espalda, poniendo el foco en el futuro, ya que el tolosarra estaría buscando un nuevo portero de cara a los próximos años, el verano que viene.

Al belga hace tiempo que le han llegado rumores de que el Madrid está buscándole un sustituto, pero siempre le ha comunicado a Florentino Pérez que está dispuesto a hablar y que le gustaría que le comentaran cuáles serán los planes del club con él. Por eso, Courtois no se acaba de fiar de las intenciones que tendría el tolosarra bajo palos tras su llegada al banquillo hace unos meses.

Courtois cree que Xabi Alonso quiere fichar a un portero top el próximo verano

De hecho, la intención de Alonso sería el de poder fichar a un portero más joven el próximo verano para que se haga con las riendas de la portería del Madrid. Algunos dentro del club blanco creen que Courtois está llegando a un final de ciclo, y aunque su rendimiento sigue siendo prácticamente excelente, se piensa que ha llegado el momento de empezar a buscar un relevo top.

No se descarta que el verano que viene se fiche a un portero de clase mundial y que tenga que competir con el belga para un puesto bajo palos. Llegados a ese punto, Courtois ya ha dicho por activa y por pasiva que, en el momento actual de su carrera, no estaría dispuesto a competir por la titularidad, por lo que se abriría la puerta a su salida en el caso de que llegara un refuerzo en la portería.

El belga no está dispuesto a luchar por la titularidad en el Madrid

Precisamente, esas serían las intenciones que querría Alonso: fichar a un portero top para que Courtois acabe saliendo. En un principio, uno de los objetivos prioritarios del Madrid era Gianluigi Donnarumma, pero el italiano ha acabado firmando con el Manchester City tras su salida abrupta del PSG.