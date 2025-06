Courtois no es del agrado de Xabi Alonso

Thibaut Courtois podría tener un problema muy serio con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El belga no acaba de convencer al tolosarra por la edad que ya tiene, con 33 años a sus espaldas, así como los constantes problemas físicos que ha sufrido el guardameta en los últimos años, algunos de muy graves, que le han obligado a parar durante un tiempo.

Por eso, el conjunto blanco ha estado mirando portero, no para sustituir directamente a Courtois, sino porque lo más probable es que Andriy Lunin, quien ha sido el suplente del belga, se marchará del Madrid este próximo verano por la falta de oportunidades. Eso sí, el guardameta que estarían buscando sí que sería para poder competir con la titularidad de cara al año que viene.

Xabi Alonso tiene muchas dudas con Courtois

Alonso no ve con mucho futuro a Courtois, especialmente para los próximos años, por lo que ha pedido a Florentino Pérez y a la dirección deportiva que empiecen a buscar el relevo ideal del belga para el futuro. El vasco no cree que el actual portero titular dure muchas temporadas más defendiendo la portería de la entidad madrileña y no quiere que el club se pille los dedos en ese sentido.

La intención que tiene el Madrid es la de encontrar en el mercado a un guardameta joven, con mucha proyección y que pueda disputarle el puesto de titular a Courtois desde el primer momento, a pesar de que lo ideal sería que el belga continuara siendo el portero titular escogido, al menos en las grandes citas, algo que Alonso ya tiene claro, pero en otros encuentros, la situación podría ser diferente.

Florentino Pérez quiere renovar el contrato del belga

Aunque el técnico tolosarra tenga dudas con la presencia de Courtois, la realidad es que Florentino Pérez ya está pensando en renovar el contrato del belga, que acaba en 2026. El presidente sigue confiando en uno de los mejores porteros del mundo y podría ofrecerle dos años más al guardameta para que siga defendiendo la portería del Madrid, al menos un par de años más.