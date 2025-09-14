Courtois no le habla, Fede Valverde deja de reírle las gracias y cada vez son más los que lo quieren fuera

El clima en el vestuario del Real Madrid atraviesa un momento de tensión que tiene un nombre propio: Vinícius Júnior. Lo que hace apenas un par de temporadas era pura complicidad y admiración hacia el brasileño, ahora empieza a convertirse en desconfianza y distanciamiento. Jugadores importantes como Thibaut Courtois y Fede Valverde han dejado señales claras de que su relación con el atacante ya no es la misma.

El portero belga, referente silencioso del equipo, directamente ha dejado de hablar con Vinícius, mostrando un gesto de desaprobación que en Valdebebas no ha pasado inadvertido. Por su parte, Valverde, hasta hace poco uno de sus apoyos más firmes, ya no comparte la cercanía ni le ríe las gracias al extremo, algo que dentro del vestuario se interpreta como un síntoma de hartazgo.

La caída en el rendimiento, el gran argumento

Uno de los principales motivos detrás de este cambio de actitud es la bajada de rendimiento de Vinícius. Su irregularidad, sus desconexiones en los partidos y, en especial, su empeño en caer en provocaciones dentro del campo, han erosionado la confianza del grupo en él. Lo que antes se justificaba como el carácter competitivo de un jugador joven ahora empieza a verse como un lastre para el equipo.

Además, su protagonismo indiscutible en el ataque ha generado roces con otros futbolistas que buscan espacio y minutos. Su tendencia a acaparar jugadas y no replegar en defensa provoca que en ciertos momentos el equipo juegue con uno menos, algo que compañeros como Courtois y Valverde no están dispuestos a pasar por alto.

Un futuro en el aire

En los pasillos de Valdebebas se empieza a escuchar cada vez con más fuerza la idea de que Vinícius debería salir si no logra reconducir su actitud y su fútbol. No es solo una cuestión de vestuario: parte de la directiva también empieza a valorar si merece la pena seguir apostando por un jugador que ya no rinde como antes y que genera divisiones internas.

Por ahora, Xabi Alonso sigue confiando en recuperarlo, pero la presión crece. Si el brasileño no da un giro inmediato, la fractura con algunos pesos pesados podría convertirse en irreversible y su continuidad en el Real Madrid, en algo insostenible.