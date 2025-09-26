Courtois no se quejará, pero, por momentos, el Real Madrid juega con diez

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más imprescindibles del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo, por lo que es uno de los pesos pesados en el vestuario. Después de los últimos partidos, el belga ha asegurado que no se jugará, pero cree que, por momentos, el conjunto blanco juega con 10 si hay la presencia de un jugador en el terreno de juego, señalándolo completamente.

El futbolista en cuestión es Fran García, uno de los tres laterales izquierdos que tiene Xabi Alonso en nómina. El canterano no está teniendo muchos minutos por la irrupción que ha tenido Álvaro Carreras desde inicio de temporada, convirtiéndose en uno de los mejores en su posición después de su fichaje este verano, y aunque fue titular en el último encuentro, no acabó de convencer.

Courtois cree que el Madrid juega con 10 si Fran García está en el campo

A pesar de que demostró un buen nivel en el Mundial de Clubes, su situación no ha cambiado y seguirá siendo un jugador de rotación, aunque es muy difícil que con el rendimiento de Carreras pueda tener oportunidades. Solo lo haría si pasase como en el último enfrentamiento contra el Levante, donde Alonso hizo experimentos en defensa y, ahí, pudo entrar Fran García.

Aun así, tanto Courtois como otros futbolistas blancos han asegurado entre ellos que, por momentos, el Madrid parece que juegue con 10 si él está en el campo, ya que no tiene el nivel suficiente para vestir la camiseta de la entidad madrileña. De hecho, en este último partido, fue superado en varias ocasiones en defensa, perjudicando a sus compañeros en la zaga, que tuvieron que cubrirle.

El lateral izquierdo no acaba de convencer a sus compañeros en el Madrid

Aunque el Madrid tenga cubierto el lateral izquierdo con Carreras, Alonso cree que se necesitarán refuerzos en esa posición más pronto que tarde, al menos a un jugador suplente que tenga más nivel que los dos otros, como son el mencionado Fran García e incluso Ferland Mendy, que sigue lesionado, pero que no cuenta para el tolosarra por su pésimo rendimiento.