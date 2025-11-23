Courtois, y no es el único en el Real Madrid, pide un cambio a Xabi Alonso

Thibaut Courtois, una de las voces más autorizadas dentro del vestuario del Real Madrid, ha trasladado en los últimos días una reflexión compartida por varios jugadores: el equipo necesita ajustar su primera línea de presión. No se trata de señalar a nadie, sino de poner sobre la mesa un problema que se ha repetido en los partidos de mayor exigencia y que, según el portero belga, está generando más trabajo del necesario para la defensa y para él mismo.

Thibaut Courtois, que ha vuelto con un rendimiento sobresaliente tras su larga lesión, considera que el Real Madrid sufre más de la cuenta cuando los rivales logran salir con comodidad desde atrás. En encuentros muy trascendentales y contra equipos de entidad como Atlético de Madrid o Liverpool, el belga acumuló intervenciones de mérito ante situaciones derivadas de transiciones demasiado limpias del contrario. El mensaje interno es claro: si la presión inicial no es coordinada ni suficientemente agresiva, todo el bloque se ve obligado a replegar tarde, quedando expuesto.

Vinícius y Mbappé, claves para cambiar la dinámica

El partido en Vallecas ante el Rayo Vallecano reavivó este debate. Xabi Alonso detectó que el equipo no fue todo lo intenso que debía en la primera línea de presión, lo que permitió al rival progresar con frecuencia. Thibaut Courtois insistió en que, para que el sistema sea sólido, la implicación de los futbolistas más adelantados es fundamental, especialmente en un equipo que ataca con tantos hombres.

En este sentido, jugadores como Vinícius Júnior y Kylian Mbappé tienen un papel determinante. Su capacidad física y velocidad permiten condicionar la salida del rival, pero su rendimiento defensivo depende de la coordinación con el resto del bloque. El entrenador tolosarra trabaja en aumentar la sincronización del tridente ofensivo con el mediocampo, sin renunciar a la libertad creativa de sus estrellas.

Crítica constructiva del portero belga para mejorar el rendimiento del equipo

El mensaje de Thibaut Courtois no busca conflicto, sino cohesión: si el Real Madrid quiere dominar también sin balón, la presión debe empezar arriba. Y todos —desde los delanteros hasta el portero— forman parte de ese engranaje.