Courtois y Rüdiger no le hablan y no son los únicos en el vestuario del Real Madrid

La lucha de egos que ha tenido el vestuario del Real Madrid durante esta temporada ha sido muy fuerte. Algunos jugadores, especialmente los pesos pesados y las estrellas del equipo, han estado enfrentados entre ellos y se han creado varios clanes dentro de la plantilla, algo que ha dinamitado las opciones que ha tenido el Madrid de poder ganar algún título importante este curso.

Por ejemplo, dos piezas importantes como Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger, los líderes en la portería y la defensa, no se hablan con una de las estrellas del equipo como es Vinicius. El belga y el alemán no tienen ningún tipo de relación con el brasileño desde hace tiempo por la actitud tóxica que ha tenido tanto dentro como fuera del terreno de juego, y no son los únicos que están creando esta enemistad con él.

Courtois y Rüdiger no tienen relación con Vinicius

El delantero está cada vez más aislado dentro del vestuario y solo tiene el apoyo de sus compatriotas de la selección brasileña y de algún rezagado más, pero quitándolos a ellos, tanto los pesos pesados como algunos de los futbolistas más importantes dentro del equipo están totalmente apartados de él, cansados de su comportamiento negativo y de sus polémicas constantes, ya sea con los rivales o con la afición contraria.

Luka Modric ya le ha recriminado públicamente algunas de sus acciones sobre el campo a Vinicius, quedando totalmente señalado, mientras que Jude Bellingham y Kylian Mbappé también han dejado entrever su enfado en algunos encuentros respecto a su estilo de juego, pecando de individualismo y sin mirar a lo colectivo, además de no intentar recuperar el balón cuando la pierde de manera incomprensible.

Alonso le ha pedido un cambio al brasileño

Por otra parte, la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid también podría suponer un cambio importante para Vinicius. El técnico tolosarra también le ha pedido que cambie su actitud tóxica, tanto dentro del vestuario como fuera, y que ayude más a sus compañeros sobre el césped, especialmente en tareas defensivas, uno de los aspectos donde se ha criticado más al brasileño este curso.