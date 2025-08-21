Dani Carvajal y Alexander-Arnold, saltan chispas, el vestuario ya habla de trato de favor, es injusto

La llegada de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid fue recibida con mucha ilusión por parte del club y del madridismo, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, sus primeros partidos y su adaptación al conjunto blanco no han sido lo que se esperaba, y ya han empezado las primeras críticas, incluso de manera interna.

De hecho, en el vestuario se cree que el inglés está siendo titular por decreto, a pesar de que Dani Carvajal ya está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y lo podría hacer mucho mejor en el terreno de juego. Aun así, y de momento, Alexander-Arnold está siendo el hombre escogido por parte de Xabi Alonso para liderar la banda derecha.

Trent Alexander-Arnold es el titular en el lateral derecho por decreto

Esto está provocando que salten algunas chispas, teniendo en cuenta que el capitán quiere jugar, ya que se siente perfecto, físicamente hablando, y piensa que puede volver a ser un fijo en las alineaciones sin ningún tipo de problema, como también han deslizado algunos compañeros en el vestuario, que ven mejor a Carvajal para que empiece de inicio los partidos a día de hoy.

Sin embargo, la situación es que Alexander-Arnold tendría que jugar por decreto por su estatus y porque ha sido uno de los fichajes del verano. El inglés tendrá una de las mejores fichas de la plantilla, por lo que deberá jugar. Aun así, algunos jugadores lo ven injusto y un trato de favor que no se corresponde con lo que ha dado el madrileño en los últimos años para el Madrid.

Dani Carvajal viene apretando fuerte por detrás para recuperar la titularidad

La situación para Alonso es complicada, ya que el rendimiento del exjugador del Liverpool no está siendo muy bueno y Carvajal lleva semanas apretando por detrás para intentar recuperar su puesto en el once. Todo esto podría cambiar en las próximas semanas si Alexander-Arnold mantuviera su bajo nivel, pero de momento, el inglés es, por decreto, el titular en la banda derecha por encima del capitán.