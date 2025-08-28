Dani Carvajal, como capitán, le ha pedido que deje de perjudicar al Real Madrid, el vestuario no aguanta más

Dani Carvajal ya actúa esta temporada como primer capitán del Real Madrid, a pesar de que ya lo lleva haciendo en los últimos años por su experiencia y veteranía en el conjunto blanco. Por eso, el madrileño le habría pedido a una de las estrellas del equipo que deje de perjudicar al club, ya que el vestuario no aguanta más la actitud tóxica que está llevando en los últimos meses.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores más polémicos de toda la plantilla. El brasileño está en el punto de mira constante por su comportamiento nocivo, tanto para sus propios compañeros como para el equipo, por lo que algunos futbolistas, especialmente los pesos pesados, están hartos de tener que convivir día a día con él y con sus polémicas, ya sea dentro o fuera del terreno de juego.

Dani Carvajal le ha pedido a Vinicius un cambio de actitud

El carioca ha estado señalado estos días por todo lo que se vivió en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo, donde fue suplente por decisión de Xabi Alonso y, además, tuvo varios problemas cuando entró al campo en la segunda parte, enfrentándose con la afición rival e incluso con el árbitro, lo que pudo haber provocado su expulsión si Kylian Mbappé no hubiera intervenido.

Por estos motivos, algunos jugadores están cansados de tener que sacar las castañas del fuego por él y evitar que siga perjudicando al equipo en cada encuentro, ya sea separándole de contrarios o evitando que la situación vaya a mayores después de encararse con colegiados. Por eso, Carvajal ha querido intervenir y hablar con él para que ponga fin a esta actitud tóxica.

El vestuario empieza a estar harto del brasileño

Aun así, está por ver si Vinicius tiene alguna intención de cambiar, ya que como él mismo dijo después del partido ante el Oviedo, "es así", por lo que parece complicado que haya algún cambio significativo en los próximos enfrentamientos. Si la cosa no cambia drásticamente, algunos futbolistas ya han exigido a Xabi Alonso que tome medidas serias para evitar que el brasileño siga perjudicando al equipo.