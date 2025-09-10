Dani Carvajal, como capitán, le ha pedido que se calme, aumenta la ira contra Xabi Alonso

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid después de la salida de Luka Modric. Por eso, el madrileño está aconsejando a aquellos jugadores del vestuario que lo necesitan y, en particular, a uno que no está teniendo minutos con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, ya que está aumentando la ira contra el entrenador a medida que pasan los partidos.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo que está viviendo en el ostracismo absoluto. A día de hoy, el canterano sería el último central de la rotación del tolosarra, teniendo por delante a otros como Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, por lo que tendrá muy complicado tener oportunidades en el terreno de juego durante todo el curso.

Carvajal le ha pedido a Asencio que se calme y que siga entrenando

A pesar de su situación, Carvajal ha querido sentarse con él y hablar sobre todo lo que le está pasando, además de pedirle que se calme, ya que su caso no se arreglará a través de la ira y de los desprecios hacia el entrenador. El canario está haciendo todo lo posible para volver a ganarse un puesto en el Madrid, como el que tuvo la temporada pasada, donde su irrupción lo llevó a la cima.

Debido a las bajas en defensa, Asencio subió del filial para convertirse en uno de los líderes de la zaga y uno de los jugadores más importantes del equipo en los últimos meses de la campaña. Sin embargo, su situación ha cambiado con la llegada de Alonso y, ahora mismo, está completamente descartado para los encuentros, algo que no ha gustado nada al jugador.

El defensa canario no cuenta para Xabi Alonso

Aun así, el rendimiento que ha tenido el defensa bajo las órdenes del nuevo técnico ha sido pésimo, especialmente en el Mundial de Clubes, donde fue señalado en varios enfrentamientos por sus constantes errores. A partir de ahí, Alonso le ha puesto la cruz definitiva y parece difícil que el canario pueda recuperarla rápidamente en los próximos meses, por lo que su futuro podría dar un giro de 180 grados.