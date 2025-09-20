Dani Carvajal, como capitán, lo está ayudando dentro y fuera del Real Madrid, lo está pasando mal

El vestuario del Real Madrid ha sido testigo de un gesto de compañerismo que no siempre se refleja en los medios: Dani Carvajal, capitán del equipo, se ha volcado en apoyar a Dani Ceballos, que atraviesa uno de los peores momentos de su carrera en el club. El centrocampista español se encuentra hundido tras no contar con la continuidad que esperaba y ver cómo su protagonismo se ha reducido drásticamente bajo la dirección de Xabi Alonso.

Carvajal, conocido por su carácter cercano y su liderazgo silencioso, ha tomado la iniciativa para intentar que Ceballos recupere confianza. Durante los entrenamientos, se le puede ver animando a su compañero, dándole consejos y recordándole la importancia de mantener la concentración y el esfuerzo pese a las dificultades. No solo se limita a palabras, sino que también le ofrece apoyo práctico, ayudándole a adaptarse a la exigencia física y táctica que impone el nuevo cuerpo técnico.

Un respaldo vital dentro y fuera del campo

El apoyo de Carvajal no se queda solo en el césped. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que el capitán mantiene conversaciones personales con Ceballos fuera de los entrenamientos, intentando que no pierda la moral y recordándole que sigue siendo un jugador valioso para el Real Madrid. La situación del mediocampista, con escasos minutos y la presión constante de competir por su puesto, había generado tensión y frustración, pero el acompañamiento de Carvajal ha sido un punto de estabilidad en su entorno.

El gesto del lateral demuestra cómo el liderazgo no siempre se mide en títulos o intervenciones en el campo, sino también en la capacidad de sostener a los compañeros cuando atraviesan momentos difíciles. Para Ceballos, sentirse respaldado por un jugador veterano y capitán de la plantilla es un alivio en un contexto de incertidumbre profesional.

Alonso deja a la gestión de Ceballos al capitán del equipo

Xabi Alonso, consciente del estado anímico del jugador, ha dejado hacer a Carvajal, entendiendo que ese tipo de acompañamiento ayuda a preservar la armonía en el vestuario. En un equipo lleno de estrellas y egos, el ejemplo del lateral sirve para mantener la cohesión y el compromiso colectivo, incluso con quienes no están en su mejor momento.

Gracias a Carvajal, Ceballos encuentra un soporte que podría marcar la diferencia entre una etapa de frustración y una recuperación de su nivel en el Real Madrid.