Dani Carvajal le pide, por favor, que cambie porque se está perjudicando, también al Real Madrid

Dani Carvajal, nuevo capitán del Real Madrid, ha asumido un rol que va más allá de su posición como lateral derecho. Según El Nacional, el veterano ha hablado directamente con Rodrygo Goes y le ha pedido, casi suplicado, que cambie de actitud y rendimiento porque la falta de brillo del brasileño está perjudicando al equipo.

Para Dani Carvajal, Rodrygo Goes fue en otro tiempo un jugador decisivo, con carácter y capacidad para resolver partidos en momentos clave. Bajo las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti, su implicación, discreción y sacrificio lo convirtieron en uno de los pilares ofensivos del equipo. Pero desde la llegada de Xabi Alonso, su protagonismo ha mermado. Carvajal ha advertido que ese declive no solo daña la confianza del brasileño, sino también las dinámicas colectivas y la exigencia interna.

El llamado del capitán: una advertencia desde el corazón del vestuario

El capitán entiende que en un club como el Real Madrid nadie puede dormirse en los laureles. Ha hecho hincapié en que Rodrygo Goes debe volver a ponerse las pilas, rescatar el compromiso y dejar atrás comportamientos que dejan dudas: ausencias en sesiones, bajas energías o desconexiones en partidos decisivos, algunos de los reproches que ya se le hacen públicamente.

La advertencia de Dani Carvajal tiene dos lecturas: la primera es que el delantero brasileño debe reinventarse, demostrar que sigue siendo imprescindible, pelear por su lugar y elevar su nivel con regularidad. El brasileño tiene facultades para ello: desequilibrio, llegada, verticalidad y un perfil que ya conoce la exigencia del Bernabéu.

Doble misión: Rodrygo debe resurgir o dejar espacio

La segunda lectura es más cruda: si Rodrygo Goes no reacciona pronto, el club y el propio entrenador podrían empezar a valorar otras opciones ofensivas más estables. Dani Carvajal, como capitán del equipo, sabe que el equipo necesita intensidad en cada rol y que los jugadores que no aporten pueden acabar siendo relevados.

Este episodio revela también que dentro del vestuario existe ya tensión. Carvajal, como referente, ha sentido que era momento de intervenir. Su petición pública refleja una fractura emocional: no basta con talento, también se requiere entrega constante.