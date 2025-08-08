Dani Carvajal le pide que deje de hablar mal por la espalda porque está haciendo daño al Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid y, por ende, uno de los pesos pesados del vestuario, siendo quien llevará el brazalete de capitán. Por eso, el lateral le habría pedido a un futbolista del conjunto blanco que deje de hablar mal por la espalda, ya que está haciendo daño a los intereses de la entidad madrileña, a pesar de que esté enfadado.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes delanteros que tiene en nómina el Madrid. El brasileño ha pillado un cabreo tremendo al conocer que no llevará el número '9' que ha dejado libre Kylian Mbappé, ya que los dirigentes blancos han decidido darle este dorsal a Gonzalo García tras la gran irrupción que ha tenido el canterano en el Mundial de Clubes, dejando claras sus preferencias.

Carvajal le ha pedido a Endrick que cambie de actitud urgentemente

Eso ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso para el ariete, teniendo en cuenta que Xabi Alonso ya le dijo desde el primer día que no contaba con él y que lo mejor era que se buscase otro equipo como cedido para seguir creciendo. A partir de ahí, Endrick ha ido hablando mal del tolosarra, ya que pensaba que el cambio en el banquillo, dejando atrás a Carlo Ancelotti, sería un buen cambio para él.

Sin embargo, ha sido incluso peor, ya que el nuevo entrenador le ha dejado las cosas claras desde el principio, a pesar de que el brasileño quiere quedarse en el Madrid, como así ha manifestado, tanto a él como a Florentino Pérez. Aun así, el club está haciendo movimientos para que acepte marcharse de una vez, al menos como cedido, y lo del dorsal '9' podría haber sido significativo.

El capitán le ha recomendado que se marche cedido

Carvajal ha querido intervenir en el asunto como capitán para darle consejo y evitar que la situación vaya a mayores. Además, también le ha recomendado que salga cedido, como ya hizo él en su momento, antes de volver al Santiago Bernabéu y triunfar con la camiseta del Madrid, algo que Endrick quiere hacer desde el primer momento sin salir de la entidad madrileña.