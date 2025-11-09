Dani Carvajal no ha sido, pero un jugador le cuenta al presidente que físicamente están peor que nunca

En el Real Madrid se ha encendido la luz roja. Un jugador importante —aunque no Dani Carvajal— ha dado un paso al frente y ha transmitido directamente a Florentino Pérez un mensaje tan claro como preocupante: “Estamos peor que nunca físicamente”. Las palabras, según ha trascendido, han impactado en el presidente, que ya tenía ciertas dudas sobre la preparación del equipo y sobre la gestión de Xabi Alonso en su primera gran temporada al frente del banquillo blanco.

El malestar no es nuevo, pero sí se ha agudizado en las últimas semanas. El Real Madrid, que tradicionalmente ha presumido de fuerza y resistencia en los momentos clave, se está viendo superado en intensidad y ritmo por los grandes rivales. El equipo se desinfla en la segunda parte de los partidos, pierde duelos individuales y ya no impone el respeto físico de antaño. Los jugadores lo notan, los rivales lo aprovechan y el presidente lo observa con creciente preocupación.

Un mensaje inquietante desde dentro del vestuario

El presidente Florentino Pérez ha tomado nota del malestar. No es una rebelión, pero sí una advertencia: varios futbolistas habrían comentado en conversaciones privadas que los métodos de preparación física introducidos por el cuerpo técnico de Xabi Alonso no están funcionando. Consideran que las sesiones son demasiado tácticas, con menor carga explosiva, y que el equipo ha perdido frescura y potencia.

Según revelan desde Sport, Florentino “recela de la gestión del vestuario y del área física” porque los datos de rendimiento en los partidos importantes no están a la altura del nivel esperado.

Superados ante los grandes y con dudas internas

Los ejemplos sobran. En la final del Mundial de Clubes, el PSG dominó el encuentro con un despliegue físico que dejó en evidencia al Madrid. Mbappé y compañía corrieron más, presionaron mejor y mostraron una frescura que los blancos no pudieron igualar. En liga, el Atlético de Madrid les pasó por encima en el derbi: el conjunto de Simeone ganó prácticamente todos los duelos y obligó al Madrid a replegarse sin capacidad de respuesta. Y en Champions League, el Liverpool los ahogó durante largos tramos del partido con una presión altísima que destapó la falta de chispa en el bloque de Xabi Alonso.

Estos tropiezos han hecho saltar todas las alarmas en Valdebebas. Los datos de rendimiento y recuperación preocupan, y varios futbolistas habrían coincidido en señalar que la preparación física diseñada por el cuerpo técnico de Alonso “no es la óptima”.