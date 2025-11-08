Florentino Pérez acuerda la venta de Vinícius por 150 millones

La etapa de Vinícius Júnior en el Real Madrid parece haber llegado a su final. Según informaciones adelantadas por Defensa Central, Florentino Pérez ha acordado su venta por 150 millones de euros, una cifra que refleja tanto el valor de mercado del brasileño como la necesidad del club de poner fin a un conflicto que ha ido creciendo dentro del vestuario blanco.

Desde hace meses, Vinícius había dejado clara su intención de exigir un salario equiparable al de Kylian Mbappé, convencido de que su rendimiento y protagonismo en el equipo merecían ese reconocimiento. Sin embargo, la directiva no estaba dispuesta a igualar las cifras del francés, y las negociaciones se enfriaron. A esto se suma un desencuentro evidente con Xabi Alonso, quien lo sustituyó en el último Clásico y desató una bronca monumental en el banquillo que no pasó desapercibida.

Choque con Xabi Alonso y ambiente enrarecido

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que la relación entre Vinícius y Alonso es prácticamente inexistente. El entrenador no ha tolerado ciertas actitudes del brasileño, al que considera incapaz de adaptarse a la disciplina táctica y a la presión colectiva que exige su sistema. Vinícius, por su parte, cree que el técnico lo infravalora y no le concede la libertad ofensiva que necesita.

El incidente en el Clásico fue solo la punta del iceberg. En el vestuario, varios compañeros habrían expresado su malestar por el comportamiento del delantero, al que acusan de distorsionar el ambiente con sus reacciones airadas y su falta de compromiso en defensa. Aunque su talento es indiscutible, su irregularidad y su carácter impulsivo han terminado por romper la convivencia en el grupo.

Cifras y destinos posibles

El acuerdo se situaría en torno a 150 millones de euros, con varios clubes interesados. En Inglaterra, Manchester City y Chelsea observan la operación con atención, mientras que desde Francia el PSG lo considera el sustituto natural de Mbappé si el francés consolida su nueva etapa en el Madrid.

Vinícius, con contrato hasta 2027, dejará una huella brillante pero turbulenta. Florentino Pérez, aunque reacio a vender estrellas, ha entendido que su salida es la única manera de proteger la estabilidad del vestuario y permitir que el nuevo proyecto de Xabi Alonso avance sin más interferencias.