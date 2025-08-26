Dani Carvajal no le habla, y no es el único, empieza a no tener buena fama en el Real Madrid

Dani Carvajal se ha convertido en el primer capitán del Real Madrid esta temporada, por lo que el lateral es uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque el madrileño sea la primera eminencia dentro del vestuario, el defensa no se habla con uno de los nuevos fichajes que el club ha hecho en este mercado veraniego.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, una de las incorporaciones que más ilusión despertó en el Madrid y en la afición. Sin embargo, el rendimiento que ha tenido el inglés desde su llegada no ha sido muy bueno, lo que ha provocado las primeras críticas hacia él y algunos enfados, especialmente de Carvajal, al ver que estaba siendo titular por decreto a pesar de su bajo nivel.

Carvajal no tiene relación con su rival en la banda, Alexander-Arnold

Aun así, en el partido ante el Real Oviedo hubo el primer cambio de guion, ya que el exjugador del Liverpool fue suplente y el madrileño fue el encargado de liderar la banda derecha, recuperando una titularidad que había perdido tras la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada. Ahora que ya está plenamente recuperado, el jugador quiere recuperar su sitio.

Sin embargo, no lo había podido conseguir desde el Mundial de Clubes, ya que el fichaje de Trent Alexander-Arnold provocó que el inglés tuviera que jugar por decreto y, en prácticamente todos los encuentros desde la llegada de Xabi Alonso, fue titular, algo que no gustó nada a Carvajal, teniendo en cuenta que incluso su rendimiento era mejor que el de su compañero en el lateral.

El lateral madrileño ya le ha quitado el sitio en el once titular

Alexander-Arnold no ha entrado en el Madrid con buen pie, tanto en el vestuario como en el campo, y su fichaje ya no se ve tan bien como antes, al menos en el aspecto deportivo, ya que se esperaba mucho más de él. La temporada acaba de empezar, pero de momento, Carvajal ya le ha quitado el sitio en el once titular y está por ver si el técnico tolosarra continuará con esta idea.