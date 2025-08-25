Trent Alexander-Arnold se convierte en un problema en el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold ha sido uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el Real Madrid durante el mercado de fichajes veraniego, teniendo en cuenta que el inglés es considerado uno de los mejores laterales del mundo. Sin embargo, el rendimiento que ha tenido hasta ahora el jugador sobre el terreno de juego ha sido muy cuestionable, y se ha convertido en un problema.

El futbolista ha tenido que ser titular por decreto bajo las órdenes de Xabi Alonso, ya que era una de las incorporaciones de nivel y, por lo tanto, debía salir desde el inicio en todos los partidos. Aun así, la situación cambió este domingo en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo, donde Trent acabó siendo señalado y fue suplente, dejando paso a su compañero en la banda, Dani Carvajal.

Alexander-Arnold fue suplente ante el Oviedo

Su suplencia fue sorprendente, ya que aunque su nivel había sido pésimo, la realidad es que el tolosarra le estaba dando galones en cada encuentro que pasaba y parecía una utopía que el inglés no fuera de la partida. Sin embargo, Alexander-Arnold fue relegado al banquillo y, de hecho, solo entró en el minuto 87, con poco tiempo para hacer nada y revertir su situación.

Además, Carvajal hizo un buen partido, lo que le podría complicar aún más sus opciones de volver al once titular si el madrileño continúa a un buen nivel en el campo. A pesar de que Trent ha llegado al Santiago Bernabéu con la etiqueta de estrella y con la intención de que sea el líder en la banda derecha en los próximos años, su adaptación está lejos de lo que se esperaba de él.

Carvajal pide sitio en el once titular

Por lo tanto, está por ver cómo llevará todo este problema Alonso y si continuará señalando a Alexander-Arnold en los próximos encuentros. Carvajal no estaba nada cómodo con esta situación, ya que no veía justo que fuera suplente si el inglés no estaba a buen nivel. Ahora que ha conseguido volver al once, el tolosarra deberá decidir si el capitán del equipo sigue en sus alineaciones o no.